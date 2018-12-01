Ситуація на Донбасі: Україна не зазнала втрат, ліквідовано 4 бойовиків

Протягом п’ятниці, 30 листопада, проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому окупанти двічі застосовували заборонену мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій втрат серед українських військових не було. Протре втрат зазнав противник – ліквідовано 4 бойовиків російських окупаційних сил.

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Так, протягом доби окупанти обстрілювали позиції бійців ООС у районах Вільного, Луганського, Красногорівки та Гнутового з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, оборонні укріплення українських військових поблизу Луганського проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів. А по опорних пунктах бійців ООС біля Гнутового та Хутора Вільного окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри та озброєння БМП.