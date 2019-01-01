Ситуация на Донбассе: Украина понесла первую потерю в новом году

В первый день нового года, 1 января, пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 боец Операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрелов российские оккупационные силы 1 раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие. В частности, пророссийские боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинских военных в районе Гнутово на Мариупольском направлении.

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В то же время на Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе Новотошковского.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, были ликвидированы 2 пророссийских боевиков, а еще 3 – получили ранения.