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      Ситуация на Донбассе: Украина понесла первую потерю в новом году

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      Новый год на оккупированном Донбассе начался с потери для Украины
      Новый год на оккупированном Донбассе начался с потери для Украины / Styler.rbc.ua

      В первый день нового года, 1 января, пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб 1 боец Операции Объединенных сил.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Во время обстрелов российские оккупационные силы 1 раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие. В частности, пророссийские боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям украинских военных в районе Гнутово на Мариупольском направлении.

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      В то же время на Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе Новотошковского.

      В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

      По данным разведки, были ликвидированы 2 пророссийских боевиков, а еще 3 – получили ранения.

       

       

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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