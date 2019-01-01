Ситуація на Донбасі: Україна зазнала першої втрати у новому році

У перший день нового року, 1 січня, проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Під час обстрілів російські окупаційні сили 1 раз застосували заборонену мінськими угодами зброю. Зокрема, проросійські бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях українських військових у районі Гнутового на Маріупольському напрямку.

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Водночас на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях українських військових у районі Новотошківського.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, було ліквідовано 2 проросійських бойовиків, а ще 3 – зазнали поранень.