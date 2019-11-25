Ситуация на Донбассе: за сутки 7 обстрелов и большой пожар

В течение суток 24 ноября пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, из-за действий боевиков вспыхнул большой пожар.

Враг бил из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Где стреляли пророссийские боевики:

возле Тарамчука и Березового;

Водяного;

Красногоровки;

Марьинки;

Луганского.

Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,

– псообщают в штабе.

Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Березового, в Донецкой области. Из-за обстрелов вспыхнула сухая трава, огонь перекинулся на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий, жертв, к счастью, нет.