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      Ситуация на Донбассе: за сутки 7 обстрелов и большой пожар

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      За сутки оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции / Getty Images

      В течение суток 24 ноября пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, из-за действий боевиков вспыхнул большой пожар.

      Враг бил из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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      Где стреляли пророссийские боевики:

      • возле Тарамчука и Березового;
      • Водяного;
      • Красногоровки;
      • Марьинки;
      • Луганского.

      Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,
      – псообщают в штабе.

      Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Березового, в Донецкой области. Из-за обстрелов вспыхнула сухая трава, огонь перекинулся на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий, жертв, к счастью, нет.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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