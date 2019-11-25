Ситуация на Донбассе: за сутки 7 обстрелов и большой пожар
В течение суток 24 ноября пророссийские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Кроме того, из-за действий боевиков вспыхнул большой пожар.
Враг бил из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.
Неожиданно: "Народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком
Где стреляли пророссийские боевики:
- возле Тарамчука и Березового;
- Водяного;
- Красногоровки;
- Марьинки;
- Луганского.
Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,
– псообщают в штабе.
Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Березового, в Донецкой области. Из-за обстрелов вспыхнула сухая трава, огонь перекинулся на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий, жертв, к счастью, нет.
Выбор редакции
-
Не только Крым: Климкин заявил о намерениях России по расширению аннексиисегодня , 07:01
-
Кулеба попал в жуткое ДТП: подробности о состоянии детского омбудсмена и его сыновейсегодня , 03:08
-
Глаза Украины в войне: "народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком24 ноября , 23:37