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      МИКОЛА КУЛЕБА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Ситуація на Донбасі: за добу 7 обстрілів та велика пожежа

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      За добу окупанти 7 разів обстріляли українські позиції / Getty Images

      Впродовж доби 24 листопада проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Окрім того, через дії бойовиків спалахнула велика пожежа.

      Ворог гатив із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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      Де стріляли проросійські бойовики:

      • біля Тарамчука та Березового;
      • Водяного;
      • Красногорівки;
      • Мар'їнки;
      • Луганського.

      Вчора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було,
      – повідомляють у штабі.

      Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Березового, що на Донеччині. Через обстріли спалахнула суха трава, вогонь перекинувся на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель, жертв, на щастя, немає.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території

      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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