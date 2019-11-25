Ситуація на Донбасі: за добу 7 обстрілів та велика пожежа

Впродовж доби 24 листопада проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Окрім того, через дії бойовиків спалахнула велика пожежа.

Ворог гатив із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Де стріляли проросійські бойовики:

біля Тарамчука та Березового;

Водяного;

Красногорівки;

Мар'їнки;

Луганського.

Вчора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було,

– повідомляють у штабі.

Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Березового, що на Донеччині. Через обстріли спалахнула суха трава, вогонь перекинувся на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель, жертв, на щастя, немає.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу