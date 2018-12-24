Ситуация на фронте: разведка сообщает о потерях среди оккупантов

По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 24 декабря.

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За прошедшие сутки, 23 декабря, российские оккупационные войска ни разу не нарушали режим прекращения огня и ни один украинский военный не пострадал.

Утром враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.