Ситуация на фронте: разведка сообщает о потерях среди оккупантов
По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 24 декабря.
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За прошедшие сутки, 23 декабря, российские оккупационные войска ни разу не нарушали режим прекращения огня и ни один украинский военный не пострадал.
Утром враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Источник: 24 канал
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