Ситуація на фронті: розвідка повідомляє про втрати серед окупантів
За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув та двоє отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 грудня.
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За минулу добу, 23 грудня, російські окупаційні війська жодного разу не порушували режим припинення вогню та жоден український військовий не постраждав.
Вранці ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Джерело: 24 канал
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