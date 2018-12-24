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      Ситуація на фронті: розвідка повідомляє про втрати серед окупантів

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      Ситуація на фронті: розвідка повідомляє про втрати серед окупантів
      Ситуація на фронті: розвідка повідомляє про втрати серед окупантів / vlasno.info

      За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув та двоє отримали поранення.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 грудня.

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      За минулу добу, 23 грудня, російські окупаційні війська жодного разу не порушували режим припинення вогню та жоден український військовий не постраждав.

      Вранці ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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