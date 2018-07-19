Ситуация на фронте: разведка сообщает о серьезных потерях среди оккупантов

За прошедшие сутки? 18 июля? пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом утром в четверг информирует пресс-служба штаба ООС.

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По данным штаба, в течение минувших суток, 18 июля, ситуация в районе проведения операции ОС была контролируемой.

В общем зафиксировано 17 случаев обстрелов со стороны пророссийских оккупантов, в частности, они трижды открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ована возле Станицы Луганской.

За минувшие сутки, к счастью, потерь среди украинских воинов нет.

По данным украинской разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.

Противник активизировался по всем направлениям. Наемники вели огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехова, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

В районе Светлодарской дуги оккупанты трижды использовали 82-миллиметровые минометы.

Еще одна провокация на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы была зафиксирована возле Станицы Луганской.

За минувшие сутки, к счастью, потерь среди украинских воинов нет.

По данным украинской разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.