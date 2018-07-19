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Ситуація на фронті: розвідка повідомляє про серйозні втрати серед окупантів

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Ситуація в зоні проведення ООС станом на ранок 19 липня
Ситуація в зоні проведення ООС станом на ранок 19 липня / 24 Канал

Упродовж минулої доби 18 липня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це вранці у четвер інформує прес-служба штабу ООС.

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За даними штабу, упродовж минулої доби, 18 липня, ситуація в районі проведення операції ОС була контрольованою.

Загалом зафіксовано 17 випадків обстрілів зі сторони проросійських окупантів, зокрема, тричі вони відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник активізувався по всіх напрямках. Найманці вели вогонь по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного.

В районі Світлодарської дуги окупанти тричі використовувати 82-міліметрові міномети.

Ще одна провокація на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи була зафіксована біля Станиці Луганської.

За минулу добу, на щастя, втрат серед українських воїнів немає.

За даними української розвідки, двоє окупантів загинули і п’ятеро були поранені.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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