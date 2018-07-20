Ситуация на фронте: три пророссийских боевика ликвидированы и один ранен

20 июля пророссийские боевики били по украинским защитникам 18 раз на всех направлениях. С начала суток открывали огонь дважды возле Широкино и Водяного. Один украинский военный получил ранения. По данным разведки, ликвидировано трех оккупантов и один ранен.

Обстрелы осуществлялись из различных типов вооружения. Враг стрелял практически по всей линии фронта, в частности на относительно тихой Луганщине было горячо.

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"Мы соблюдаем перемирие, поэтому просто наблюдали. Потом начали активнее работать, воспользовались моментом и обнаружили огневые точки врага. То есть, если в следующий раз дадут добро, то он получит взбучку", – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Бойцы Вооруженных Сил Украины предупреждают – не наглеть. Потому что ответить могут в любую секунду.

За сутки ни один украинский боец не погиб, чего нельзя сказать о оккупационных войсках России. По данным разведки, по крайней мере трое вражеских воинов отправились к своим позициям.