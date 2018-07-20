23:21
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, сьогодні
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Ситуація на фронті: трьох проросійських бойовиків ліквідовано та одного поранено

410 Читать новость на русском

20 липня проросійські бойовики гатили по українських захисниках 18 разів на всіх напрямках. З початку доби відкривали вогонь двічі біля Широкиного та Водяного. Один український військовий зазнав поранення. За даними розвідки, ліквідовано трьох окупантів та одного поранено.

Обстріли здійснювались з різних типів озброєння. Ворог гатив практично по всій лінії фронту, зокрема на відносно тихій Луганщині було гаряче.

Читайте також: Поблизу Маріуполя проросійські бойовики обстріляли прикордонників протитанковою ракетою, – штаб

"Ми дотримуємось перемир'я, тому просто спостерігали. Потім почали активніше працювати, скористались моментом та виявили вогневі точки ворога. Тобто, якщо наступного разу дадуть добро, то він отримає прочухана", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Бійці Збройних Сил України попереджають – не нахабнішати. Бо відповісти можуть у будь-яку секунду. 

За добу жоден український боєць не загинув, чого не можна сказати про окупаційні війська Росії. За даними розвідки, принаймні троє ворожих воїнів відправились до своїх позицій. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 20 липня: жахливі ДТП, ідея Путіна про референдум, скандал із главою МВС Італії
сьогодні, 22:25 Головні новини 20 липня: жахливі ДТП, ідея Путіна про референдум, скандал із главою МВС Італії
2242
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
сьогодні, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 475
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
сьогодні, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 542
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
сьогодні, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 268
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сьогодні, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 533
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Порошенко озвучив, скільки українських військових зараз воює на Донбасі
 17 липня 2015 , 14:18
Нардеп від "Народного фронту" погрожує перейти в опозицію
 24 грудня 2015 , 11:08 4
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук