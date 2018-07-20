Ситуація на фронті: трьох проросійських бойовиків ліквідовано та одного поранено

20 липня проросійські бойовики гатили по українських захисниках 18 разів на всіх напрямках. З початку доби відкривали вогонь двічі біля Широкиного та Водяного. Один український військовий зазнав поранення. За даними розвідки, ліквідовано трьох окупантів та одного поранено.

Обстріли здійснювались з різних типів озброєння. Ворог гатив практично по всій лінії фронту, зокрема на відносно тихій Луганщині було гаряче.

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"Ми дотримуємось перемир'я, тому просто спостерігали. Потім почали активніше працювати, скористались моментом та виявили вогневі точки ворога. Тобто, якщо наступного разу дадуть добро, то він отримає прочухана", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Бійці Збройних Сил України попереджають – не нахабнішати. Бо відповісти можуть у будь-яку секунду.

За добу жоден український боєць не загинув, чого не можна сказати про окупаційні війська Росії. За даними розвідки, принаймні троє ворожих воїнів відправились до своїх позицій.