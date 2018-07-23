Ситуация на фронте: в результате обстрелов ранен один украинский боец

За прошедшие сутки, 22 июля, российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате боевых действий ранен один военный ВСУ.

Тяжелого вооружения оккупанты не применяли, однако стрелковые и гранатометные бои продолжались по всей линии соприкосновения.

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В частности горячее всего было в секторе Мариуполя, а именно вблизи поселков Широкино, Талаковка, Гнутово и Водяное. Также пророссийские войска вели прицельный огонь по защитникам Марьинки, Авдеевки, Крымского и Новоалександровки.



Как сообщает Штаб ООС, двое российских оккупантов получили ранения.



Также в воскресенье, 22 июля, во время несения службы на КПВВ "Марьинка" сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ДФС в Донецкой области совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил, при осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР".



Кроме этого, гражданин К. предложил денежные средства сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 гривен за неразглашение факта обнаружения документов с символикой оккупированных территорий, когда должностные лица осуществляли контрольно-разрешительные процедуры. Факт предложения предоставления гражданином К. неправомерной выгоды в сумме 1000 гривен задокументирован.

оккупированных территорий