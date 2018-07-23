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Ситуація на фронті: внаслідок обстрілів поранено одного українського бійця

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Упродовж минулої доби, 22 липня, російські найманці 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок бойових дій поранено одного військового ЗСУ.

Важкого озброєння окупанти не застосовувалося, однак стрілецькі та гранатометні бої тривали по всій лінії зіткнення.

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Зокрема найгарячіше було у секторі Маріуполя, а саме поблизу селищ Широкине, Талаківки, Гнутове та Водяне. Також проросійські війська вели прицільний вогонь по захисниках Мар'їнки, Авдіївки, Кримського та Новоолександрівки.

Як повідомляє Штаб ООС, двоє російських окупантів зазнали поранень.

Також у неділю, 22 липня, під час несення служби на КПВВ "Мар'їнка" співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил, під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою "ДНР". 

Окрім цього, громадянин К. запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 гривень за нерозголошення факту виявлення документів з символікою окупованих територій, коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури. Факт пропозиції надання громадянином К. неправомірної вигоди в сумі 1000 гривень задокументовано.

 

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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