Ситуация с повышением курса валют стабилизируется за 2-3 дня, – эксперт

Из-за введения военного положения в Украине курс гривны относительно евро и доллара 26 ноября на наличном рынке резко упал. Однако эксперты советуют не паниковать, ведь ситуация быстро стабилизируется.

Такое мнение высказал экономический обозреватель, редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко в прямом эфире 24 канала.

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"Сегодня в Украине паника из-за конфликта в Азовском море и введении военного положения. Мы видим, что курс доллару на валютном рынке не соответствует реальности, ведь на безналичном рынке ситуация более-менее спокойная. А то, что мы видим в обменниках – это просто люди нервничают, ведь такая неопределенность побуждает население к необдуманным действиям", – ответил Крамаренко.

По словам экономического обозревателя, 26 ноября было совещание в Нацбанке с крупнейшими банками Украины, и там приняли решение – не вводить никаких ограничений по снятию средств со счетов людей или ограничения каких валютных операций для физических лиц.

Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 миллиардов гривен, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования,

– отметил Председатель Национального банка Яков Смолий.

На сайте НБУ сообщают, что Национальный банк не имеет оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках. "Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса под давлением психологических факторов", – добавил Яков Смолий.

Я думаю, что нет основания для продолжения паники, ситуация успокоится в ближайшего 3-4 дня. И я считаю, что курс подскочил лишь на некоторое время, через несколько дней он вернется назад. Мы сейчас имеем нормальную ситуацию с выполнением государственного бюджета. Конечно, там не все в порядке, но я не вижу проблем из-за этого с получением средств от МВФ, ведь Украина выполнила эти краткосрочные обязательства. Думаю, что средства нам предоставят,

– отметил Александр Крамаренко.

Напомним, что после захвата российскими военно–морскими силами трех украинских военных судов, Совет национальной безопасности и президент Порошенко предлагают ввести военное положение в Украине. Сейчас происходит экстренное заседание Верховной Рады, на котором рассматривают этот вопрос.