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      Ситуація із підняттям курсу валют стабілізується за 2-3 дні, – експерт

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      Ситуація із підняттям курсу валют стабілізується за 2-3 дні, – експерт
      Ситуація із підняттям курсу валют стабілізується за 2-3 дні, – експерт / Сегодня

      Через запровадження воєнного стану в Україні курс гривні щодо євро та долара 26 листопада на готівковому ринку різко впав. Проте експерти радять не панікувати, адже ситуація швидко стабілізується.

      Таку думку висловив економічний оглядач, редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Сьогодні в Україні паніка через конфлікт у Азовському морі та введення воєнного стану. Ми бачимо, що курс доллару на валютному ринку не відповідає реальності, адже на безготівковому ринку ситуація більш-менш спокійна. А те, що ми бачимо в обмінниках – це просто люди нервують, адже така невизначеність спонукає населення до необдуманих дій", – відповів Крамаренко.

      За словами економічного оглядача, 26 листопада була нарада у Нацбанку з найбільшими банками України, і там прийняли рішення – не вводити ніяких обмежень щодо зняття коштів з рахунків людей чи обмеження якихось валютних операцій для фізичних осіб.

      Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 мільярдів гривень, що є достатнім для його належного і безперебійного функціонування,
      –  наголосив Голова Національного банку Яків Смолій.

      На сайті НБУ повідомляють, що відтак, Національний банк не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках. "Ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації на валютному ринку та готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників", – додав Яків Смолій.

      Я думаю, що нема підстави для продовження паніки, ситуація заспокоїться у наближчі 3-4 дні. І я вважаю, що курс підскочив лише на деякий час, за декілька днів він повернеться назад. Ми наразі маємо нормальну ситуацію з виконанням державного бюджету. Звісно, там не все гаразд, але я не бачу проблем через це з отриманням коштів від МВФ, адже Україна виконала ці короткострокові зобов'язання. Думаю, що кошти нам нададуть,
      – наголосив Олександр Крамаренка.

      Нагадаємо, що після захоплення російськими військово-морськими силами трьох українських військових суден, Рада національної безпеки та президент Порошенко пропонують ввести воєнний стан в Україні. Наразі відбувається екстрене засідання Верховної Ради, на якому розглядають це питання.

       

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Курси валют Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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