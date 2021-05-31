Об этом политики заявили 31 мая на совместной пресс-конференции.

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Меркель о нормандском формате

Ангела Меркель рассказала, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Я думаю, что нормандский формат не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам…

– заявила Меркель

Она также добавила, что они будут реализовывать санкции против Беларуси. Что касается Украины, то канцлер заверила – несмотря на тяжесть процесса, переговоры должны проходить и дальше в нормандском формате.

Макрон не видит альтернативы Н4

Эммануэль Макрон считает, что стоит продолжать урегулировать вопрос в рамках нормандской четверки. Он убежден, что в таких вопросах стоит смотреть, возможно ли действовать более эффективно.

"Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", – заявил глава Франции.

Более того, президент убежден, что для дальнейшей работы в этом формате "нужна решительность, систематическая работа", и заверил, что переговоры продолжаются.

Важно! Нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция и Россия), на которых обсуждают и пытаются остановить агрессию России против Украины.

Коротко о нормандском формате