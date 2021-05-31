Про це політики заявили 31 травня на спільній пресконференції.

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Меркель про нормандський формат

Ангела Меркель розповіла, що нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій в Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких йдуть переговори, називаються "мінськими".

Я думаю, що нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам…

– заявила Меркель

Вона також додала, що вони будуть реалізовувати санкції проти Білорусі. Щодо України, то канцлерка запевнила – попри важкість процесу, переговори мають відбуватись й надалі у нормандському форматі.

Макрон не бачить альтернативи

Еммануель Макрон вважає, що варто продовжувати врегульовувати питання в рамках нормандської четвірки. Він переконаний, що у таких питаннях варто дивитись, чи можливо діяти більш ефективно.

"Я не бачу більш ефективних способів роботи щодо української кризи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці досягнутий прогрес", – заявив очільник Франції.

Ба більше, президент переконаний, що для подальшої роботи в цьому форматі "потрібна рішучість, систематична робота" та запевнив, що переговори продовжуються.

Важливо! Нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція та Росія), на яких обговорюють та намагаються зупинити агресію Росії проти України.

Коротко про нормандський формат