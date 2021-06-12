На ситуацию с формой сборной давит контракт между УЕФА и "Газпромом" – СМИ

Запрет УЕФА на использование надписи "Героям слава!" на форме сборной Украины на Евро-2020 может быть связан с контрактом Европейского футбольного союза и "Газпрома". Согласно договору, российская компания стала спонсором турниров УЕФА.

Что известно о сотрудничестве УЕФА и "Газопрома"

УЕФА и "Газпром" еще 19 мая заявили, что договорились о спонсорстве турниров УЕФА для сборных. И теперь у концерна есть партнерские права на Евро-2020, пишет немецкое издание.

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В УЕФА отказались назвать изданию сумму, которую выделяет "Газпром" сославшись на конфиденциальность. В то же время издание пишет, что речь о как минимум 50 миллионах евро.

То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, понятно из истории с украинским футболками,

– говорится в сообщении.

Реакция Мельника

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что жалоба России на форму нашей сборной на фоне спонсорского соглашения с "Газпромом" не совпадение.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу в отношении украинской национальной формы буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и концерном "Газпром", более чем подозрительно", – сказал дипломат.

Он отметил, что с помощью "Газпрома" президент России Владимир Путин в очередной раз ведет гибридную войну, чтобы расколоть Европу.

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