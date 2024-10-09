О главных новостях 9 октября, последствия атаки дронами россиян, последствия взрывов в России, ситуацию на фронте и международной арене – пишет 24 Канал.
Смотрите также Россия перебрасывает штурмовые группы в Роботино, – представитель Сил обороны Юга
Ночью российские оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды" по территории Украины
В воздушном пространстве Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбиванию воздушных целей противника.
Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над различными регионами.
В сети пишут об успешной атаке по складу ракетно-артиллерийского управления в Брянской области
В Карачеве расположен 67 склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. От города до границы с Украиной – примерно 150 километров.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно утверждает, что удалось сбить 12 беспилотников.