06:41, 9 октября

В воздушном пространстве Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбиванию воздушных целей противника.

Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над различными регионами.