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06:41, 9 октября

Ночью российские оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды" по территории Украины

В воздушном пространстве Киевской области этой ночью были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбиванию воздушных целей противника.

Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над различными регионами.

06:36, 9 октября

В сети пишут об успешной атаке по складу ракетно-артиллерийского управления в Брянской области

В Карачеве расположен 67 склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России. От города до границы с Украиной – примерно 150 километров.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно утверждает, что удалось сбить 12 беспилотников.