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Вночі російські окупанти вкотре запустили "Шахеди" по території України
У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.
Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.
У мережі пишуть про успішну атаку по складу ракетно-артилерійського управління у Брянській області
У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.