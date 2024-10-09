06:41, 9 жовтня

У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.

Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.