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06:41, 9 жовтня

Вночі російські окупанти вкотре запустили "Шахеди" по території України

У повітряному просторі Київської області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. У регіоні велася бойова робота зі збиття повітряних цілей противника.

Ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного напрямку, після чого маневрували над різними регіонами.

06:36, 9 жовтня

У мережі пишуть про успішну атаку по складу ракетно-артилерійського управління у Брянській області

У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз традиційно стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.