Ситуация на Донбассе: боевики понесли существенные потери

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 27 февраля 11 раз обстреляли позиции украинских бойцов в Операции Объединенных сил. Вследствие этого 1 украинский военный получил ранение.

В то же время оккупанты понесли потери: было ликвидированы 2 пророссийских боевика, 5 – ранены и уничтожено 1 единицу военной техники противника, сообщили в штабе ООС.

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Относительно обстрелов, то российские оккупационные силы вели огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Так, они выпустили 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 миллиметра. А еще боевики били по украинским позициям из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции сил ООС из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного; с минометов калибра 82 миллиметра и противотанковых ракетных комплексов – возле Чермалика; из снайперского оружия – вблизи Гнутового.

В полосе ответственности ТУ "Север" враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 миллиметра в районе Крымского; с минометов калибра 82 миллиметра – вблизи Желтого; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новолуганского; из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

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