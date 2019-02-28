Ситуація на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втрат

Проросійські бойовики на Донбасі протягом 27 лютого 11 разів обстріляли позиції українських бійців Операції Об’єднаних сил. Внаслідок цього 1 український військовий зазнав поранення.

Водночас окупанти зазнали втрат: було ліквідовано 2 проросійських бойовиків, 5 – поранено та знищено 1 одиницю військової техніки противника, повідомили у штабі ООС.

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Щодо обстрілів, то російські окупаційні сили вели вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, вони випустили 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 міліметри. А ще бойовики гатили по українських позиціях із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції сил ООС з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї у районі Водяного; з мінометів калібру 82 міліметри та протитанкових ракетних комплексів – біля Чермалика; зі снайперської зброї – поблизу Гнутового.

У смузі відповідальності ОТУ "Північ" ворог гатив з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 міліметри у районі Кримського; з мінометів калібру 82 міліметри – поблизу Жовтого; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Новолуганського; зі стрілецької зброї – у районі Станиці Луганської.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

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