Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики
В течение суток 2 января российские вооруженные формирования 4 раза обстреляли украинские позиции. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди украинский военных нет, об этом сообщает штаб ООС на своей странице в фейсбук.
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Где стреляли боевики на Донбассе 2 января
- вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- Орехова – из подствольного гранатомета;
- Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганського,
– также сообщают в штабе.
В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.
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