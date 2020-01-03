Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

В течение суток 2 января российские вооруженные формирования 4 раза обстреляли украинские позиции. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди украинский военных нет, об этом сообщает штаб ООС на своей странице в фейсбук.

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Где стреляли боевики на Донбассе 2 января

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Орехова – из подствольного гранатомета;

Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганського,

– также сообщают в штабе.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Оккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала