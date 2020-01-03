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      Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

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      Боевики на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции / Getty Images

      В течение суток 2 января российские вооруженные формирования 4 раза обстреляли украинские позиции. Били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Потерь среди украинский военных нет, об этом сообщает штаб ООС на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в 2019 году: данные ООС

      Где стреляли боевики на Донбассе 2 января

      • вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • Николаевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • Орехова – из подствольного гранатомета;
      • Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганського,
      – также сообщают в штабе.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.

      окуповані території донбасу
      Оккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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