Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

Впродовж доби 2 січня російські збройні формування 4 рази обстріляли українські позиції. Гатили із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед український військових немає, про це повідомляє штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Де стріляли бойовики на Донбасі 2 січня

поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Оріхова – з підствольного гранатомета;

Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського,

– також повідомляють у штабі.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу