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      Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

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      Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли українські позиції / Getty Images

      Впродовж доби 2 січня російські збройні формування 4 рази обстріляли українські позиції. Гатили із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Втрат серед український військових немає, про це повідомляє штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Скількох окупантів знищили українські військові у 2019 році: дані ООС

      Де стріляли бойовики на Донбасі 2 січня

      • поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
      • Оріхова – з підствольного гранатомета;
      • Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського,
      – також повідомляють у штабі.

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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