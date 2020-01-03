Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики
Впродовж доби 2 січня російські збройні формування 4 рази обстріляли українські позиції. Гатили із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед український військових немає, про це повідомляє штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.
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Де стріляли бойовики на Донбасі 2 січня
- поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
- Оріхова – з підствольного гранатомета;
- Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського,
– також повідомляють у штабі.
У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.
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