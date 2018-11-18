Ситуация на Донбассе: Украина и боевики понесли потери

В течение суток 17 ноября пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. При этом 10 раз оккупанты применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Там отметили, что во время боевых действий погиб 1 украинский военный. В то же время потери понесли и российские оккупационные силы: ликвидированы 2 боевика и еще 2 ранены.

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В течение субботы оккупанты обстреляли позиции бойцов ООС из минометов калибра 82 миллиметра в районах Песчаного, Желобка, Новотошковского, Орехов, Свободного, Троицкого и Светлодарска. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров.

Тем временем по опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино пророссийские боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

От начала суток воскресенья, 18 ноября, противник вел огонь неподалеку Гнутового из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.