Ситуація на Донбасі: Україна та бойовики зазнали втрат

Протягом доби 17 листопада проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому 10 разів окупанти застосували заборонену мінськими угодами зброю.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Там зазначили, що під час бойових дій загинув 1 український військовий. Водночас втрат зазнали і російські окупаційні сили: ліквідовано 2 бойовиків та ще 2 поранено.

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Протягом суботи окупанти обстріляли позиції бійців ООС із мінометів калібру 82 міліметри в районах Піщаного, Жолобка, Новотошківського, Оріхового, Вільного, Троїцького та Світлодарська. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів.

Тим часом по опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Від початку доби неділі, 18 листопада, противник вів вогонь неподалік Гнутового з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.