Ситуация на Донбассе: Украина и боевики понесли потери

Во время боевых действий в течение 7 декабря в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 1 украинский военный, еще 1 боец получил ранения. В то же время были ликвидированы 2 пророссийских боевика и еще 2 – ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Всего в течение суток российские оккупационные силы 13 раз обстреляли позиции украинских военных в районах Крымского, Зайцево, Авдеевки, Водяного, Песков, Опросного, Тарамчука, Чермалика, Богдановки, Гнутово и Водяного, что на Приазовье.

Для обстрелов оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на одном из направлений работал снайпер.

Пророссийские боевики также применили вооружение БМП вблизи Зайцево и Опросного.

От начала суток 8 декабря враг огневой активности не проявлял.