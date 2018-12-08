09:06
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ситуация на Донбассе: Украина и боевики понесли потери

      172 Читати новину українською
      Потери на Донбассе
      Потери на Донбассе / Иллюстративное фото

      Во время боевых действий в течение 7 декабря в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 1 украинский военный, еще 1 боец получил ранения. В то же время были ликвидированы 2 пророссийских боевика и еще 2 – ранены.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Читайте также: Мы должны знать их: кто погиб на войне в ноябре 2018 года

      Всего в течение суток российские оккупационные силы 13 раз обстреляли позиции украинских военных в районах Крымского, Зайцево, Авдеевки, Водяного, Песков, Опросного, Тарамчука, Чермалика, Богдановки, Гнутово и Водяного, что на Приазовье.

      Для обстрелов оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на одном из направлений работал снайпер.

      Пророссийские боевики также применили вооружение БМП вблизи Зайцево и Опросного.

      От начала суток 8 декабря враг огневой активности не проявлял.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 215
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 декабря , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 341
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 декабря , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 292
      Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      7 декабря , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      Ігор Саджениця 330
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 декабря , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 3235
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Трактор на спецназ на Банковой вел не "беркутовец"
       6 декабря 2013 , 14:21 23
      Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      19 ноября , 10:36
      40 км/ч возле полиции – как будут штрафовать за превышение скорости
       2 ноября , 13:15
      11 европейских топ-клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году
       2 ноября , 23:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук