Ситуація на Донбасі: Україна та бойовики зазнали втрат

Під час бойових дій протягом 7 грудня у зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув 1 український військовий, ще 1 боєць зазнав поранень. Водночас було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 2 – поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Загалом протягом доби російські окупаційні сили 13 разів обстріляли позиції українських військових у районах Кримського, Зайцевого, Авдіївки, Водяного, Пісків, Опитного, Тарамчука, Чермалика, Богданівки, Гнутового та Водяного, що на Приазов'ї.

Для обстрілів окупанти використали гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, на одному з напрямків працював снайпер.

Проросійські бойовики також застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого та Опитного.

Від початку доби 8 грудня ворог вогневої активності не проявляв.