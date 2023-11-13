Сотрудник госоргана с компанией устроил драку с военными, сделавшими замечания по поводу российской музыки. В комментарии 24 Канала пресс-служба СБУ сообщила, что отстранила своего работника от исполнения служебных обязанностей.

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"Поведение недостойно военного"

Так, в ведомстве отметили, что подразделениями внутренней безопасности СБУ проводится служебное расследование любителя "российского шансона".

Там подчеркнули, что его поведение недостойно военного, особенно в то время, когда тысячи сотрудников СБУ воюют на фронте и приближают украинскую победу. Поэтому данное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей и выведено в распоряжение.

Как отметил Глава СБУ Василий Малюк, очищение Службы от подобных элементов – системный процесс, который усилился с началом полномасштабного вторжения России, и является одним из ключевых приоритетов в работе Службы сегодня,

– говорится в сообщении.

Что предшествовало

Недавно в СМИ появилась информация, что в одном из ресторанов Винницы вспыхнул переросший в драку конфликт между военными и работниками СБУ.

Местные журналисты рассказывают, что в тот день в заведении военный, вернувшийся с передовой, праздновал свой день рождения с гостями. В соседнем VIP-зале тоже свой день рождения праздновал работник СБУ.

В какой-то момент из VIP-зала начали звучать песни российского певца Михаила Круга, в частности "Владимирский централ". Тогда одна из гостей военного сделала замечание любителям музыки страны-агрессорки, однако те не отреагировали. Впоследствии мужчины из компании сотрудника СБУ вышли из зала и началась драка.

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Четыре человека получили ранения.

По словам свидетелей, российскую музыку включали и были инициаторами потасовки Руслан Сивак вместе с именинником – сыном Дмитрием Сиваком, работником Департамента военной контрразведки СБУ.

В пресс-службе полиции Винницкой области заявили, что открыли уголовное производство по факту хулиганства.

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