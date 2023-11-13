Співробітник держоргану з компанією влаштував бійку з військовими, які зробили зауваження через російську музику. У коментарі 24 Каналу пресслужба СБУ повідомила, що відсторонила свого працівника від виконання службових обовʼязків.

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"Поведінка не гідна військового"

Так, у відомстві зазначили, що підрозділами внутрішньої безпеки СБУ проводиться службове розслідування щодо любителя "російського шансону".

Там наголосили, що його поведінка не гідна військового, особливо в час, коли тисячі співробітників СБУ воюють на фронті та наближають українську перемогу. Тому наразі дану особу відсторонено від виконання службових обовʼязків та виведено в розпорядження.

Як зазначив Голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від подібних елементів – системний процес, який посилився з початком повномасштабного вторгнення Росії, і є одним з ключових пріоритетів в роботі Служби сьогодні,

– йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що в одному із ресторанів Вінниці спалахнув конфлікт між військовими і працівниками СБУ, який переріс у бійку.

Місцеві журналісти розповідають, що того дня у закладі військовий, який повернувся з передової, святкував свій день народження з гостями. У сусідньому VIP-залі теж свій день народження святкував працівник СБУ.

В якусь мить із VIP-зали почали лунати пісні російського співака Міхаіла Круга, зокрема "Владімірский централ". Тоді одна з гостей військового зробила зауваження любителям музики країни-агресорки, однак ті не відреагували. Згодом чоловіки з компанії співробітника СБУ вийшли із зали і почалася бійка.

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Чотири людини отримали поранення.

За словами свідків, російську музику включали і були ініціаторами бійки Руслан Сивак разом з іменинником – сином Дмитром Сиваком, працівником Департаменту військової контррозвідки СБУ.

У пресслужбі поліції Вінницької області заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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