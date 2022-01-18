В СИЗО Ростова – вспышка коронавируса и чесотки: там держат 33 украинских политзаключенных

В следственном изоляторе Ростова-на-Дону зафиксировали вспышки коронавирус и чесотки – кожного заболевания. Это важно, поскольку там удерживают 33 украинских политзаключенных.

Вспышка болезней произошла из-за нарушения санитарных норм. Об этом омбудсмену по правам человека Людмиле Денисовой рассказал адвокат украинцев.

Важно Боевики регулярно пытают пленников братьев Хараберюшей за проукраинскую позицию

У Украинских политзаключенных нет медпомощи

Денисова рассказала, что еще с начала пандемии COVID-19 требовала от России обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных. Однако эти обращения до сих пор остаются без реакции.

Более того, адвокаты отмечают, что украинцам не оказывают медицинскую помощь, игнорируют их жалобы на состояние здоровья и даже изымают лекарства.

Омбудсмен подчеркнула, что это грубое нарушение минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН. Поэтому Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение.

Сколько украинцев незаконно удерживает Москва

Недавно, 12 января, был День украинского политзаключенного. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в России и на оккупированных территориях незаконно удерживают 142 наших граждан.

Денисова добавила, что Россия по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 украинцев.

Текст поста Людмилы Денисовой:

В СИЗО-1 города Ростов-на-Дону, где незаконно удерживаются 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки – опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан.

От начала пандемии COVID-19 систематически требую от страны-оккупанта РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты наших сограждан в местах лишения свободы. Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Вышеуказанные действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным советами ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

В очередной раз обращаю внимание на то, что поддержка наших сограждан со стороны международного сообщества и усиление давления на страну-оккупанта РФ крайне важны для освобождения всех украинских политзаключенных.