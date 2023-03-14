В ведомстве отмечают, что в 2019 году между ООО "СК Фамильный дом" и ДТЭК Одесские электросети был заключен договор о предоставлении услуги по нестандартному подключению к электрическим сетям многоквартирного дома жилого дома ЖК "Малинки".

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Официальное заявление ДТЭК

В мае 2021 года застройщик оплатил стоимость присоединения в полном объеме, а ДТЭК Одесские электросети обязался выполнить технические условия.

В настоящее время ОСР ДТЭК Одесские электросети предпринял технические меры, необходимые для подключения жилого дома по постоянной схеме и обеспечил проектную мощность.

При этом Застройщик со своей стороны не выполнил своих технических обязательств по подключению внутренних сетей к сетям ОСР. Это требование Кодекса системы распределения,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что как только обязательства Застройщика будут выполнены, здание получит надежное электроснабжение по постоянной схеме.

Что известно о ситуации

Жители комплекса Малинки, что на Малиновского, 18 несколько лет ждут реконструкции своей трансформаторной подстанции. Около года назад они уже выходили на улицы, чтобы добиться справедливых тарифов для своего дома, а теперь они требуют у ДТЭК вернуть деньги, которые заплатил дом за свое подключение к сетям

"Согласно ответу НКРЭКУ "Одесские электросети" должны были выполнить подключение еще 20 января 2022 года, – рассказал руководитель управляющей компании Максим Высотченко. Сейчас март 2023 года. Сроки сорваны более чем на год. По договору, в случае превышения срока на 120 дней исполнитель обязан вернуть 80% оплаченных средств".

На сегодняшний день дом еще заживлен, как говорят "от строителей", на временном оборудовании. Доступна только треть из требуемой мощности. Поэтому, говорят жители, электричество постоянно исчезает, а в период экстренных отключений приходилось по несколько часов ждать сотрудников ДТЭК, которые вручную подавали свет.