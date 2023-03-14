У відомстві зазначають, що у 2019 році між ТОВ "СК Фамільний дім" та ДТЕК Одеські електромережі був укладений договір про надання послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж багатоквартирного будинку житлового будинку ЖК "Малинки".

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Офіційна заява ДТЕК

У травні 2021 року забудовник оплатив вартість приєднання в повному обсязі, а ДТЕК Одеські електромережі зобов’язався виконати технічні умови.

Наразі ОСР ДТЕК Одеські електромережі здійснив технічні заходи, необхідні для підключення житлового будинку за постійною схемою та забезпечив проєктну потужність.

При цьому Забудовник зі свого боку не виконав свої технічні зобов’язання щодо підключення внутрішніх мереж до мереж ОСР. Це є вимогою Кодексу системи розподілу,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що як тільки зобов’язання Забудовника будуть виконані, будинок отримає надійне електропостачання за постійною схемою.

Що відомо про ситуацію

Мешканці комплексу Малинки, що на Малиновського, 18 кілька років чекають на реконструкцію своєї трансформаторної підстанції. Близько року тому вони вже виходили на вулиці, щоб добитися справедливих тарифів для свого будинку, а тепер вони вимагають у ДТЕК повернути гроші, які сплатив будинок за своє підключення до мереж.

"Згідно з відповіддю НКРЕКП "Одеські електромережі" мали виконати підключення ще 20-го січня 2022 року, – розповів керівник керуючої компанії Максим Висотченко. Зараз березень 2023 року. Терміни зірвані більше ніж на рік. За договором, у разі перевищення терміну на 120 днів виконавець зобов'язаний повернути 80% оплачених коштів".

На сьогодні будинок ще заживлений, як то кажуть "від будівельників", на тимчасовому обладнанні. Доступна лише третина з необхідної потужності. Через це, кажуть жителі, електрика постійно зникає, а в період екстрених відключень доводилося по кілька годин чекати на співробітників ДТЕК, які вручну подавали світло.