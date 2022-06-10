Скабеева и Соловьев будут кричать еще несколько дней, – Яковенко о заявлении Путина по поводу Петра I
Российский президент Владимир Путин заявил, что целью России стало "возвращение" территорий, сравнив современные события с временами Петра I. Прежде всего это указание для информационных войск.
Мол, российские пропагандисты теперь должны повторять это непрестанно и поддерживать такую позицию. Об этом 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.
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Игорь Яковенко прокомментировал новое заявление Путина
Он подчеркнул, что такое заявление Путина фактически стало указанием пропагандистов. Рупоры Кремля должны "вдавливать" такое мнение в голову россиян.
Скабеева и Соловьев будут кричать еще несколько дней,
– отметил журналист.
Кроме того, по мнению Яковенко, подобная риторика не закончится на заявлении Владимира Путина. Сейчас ее будут разжевывать еще больше. В частности, упомянут даже на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения России для абитуриентов.
Заметим, что из-за провалов русской армии на украинском фронте, российские пропагандисты были вынуждены уже трижды менять риторику по поводу захватнической войны.
Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что российские захватчики пытаются реализовать свое пропагандистское видение на временно оккупированных территориях Украины. Для этого враг цинично лжет и использует детей.
Игорь Яковенко о новом заявлении Путина: смотрите видео
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- Президент России Владимир Путин после посещения выставки, посвященной Петру I, сравнил себя с императором.
- Глава Кремля заявил, что целью России стало "возвращение" территорий, сравнив современные события с временами Петра I.
- "Петр I возвращал и укреплял. На нашу судьбу тоже пришлось возвращать и укреплять", – сказал российский диктатор.
- Такое маниакальное мнение президент России озвучил на встрече с молодыми предпринимателями, ведь начинать промывать населению мозга империализмом лучше как можно раньше.
- По мнению главы страны-агрессорки, царь Петр I 21 год вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. "Ничего он не отторгал, он возвращал", – заявил Путин.
- Кроме того, на встрече с молодыми предпринимателями он заявил, что через 10 лет россияне будут жить лучше.