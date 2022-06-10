Скабеева и Соловьев будут кричать еще несколько дней, – Яковенко о заявлении Путина по поводу Петра I

Российский президент Владимир Путин заявил, что целью России стало "возвращение" территорий, сравнив современные события с временами Петра I. Прежде всего это указание для информационных войск.

Мол, российские пропагандисты теперь должны повторять это непрестанно и поддерживать такую позицию. Об этом 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он подчеркнул, что такое заявление Путина фактически стало указанием пропагандистов. Рупоры Кремля должны "вдавливать" такое мнение в голову россиян.

Скабеева и Соловьев будут кричать еще несколько дней,

– отметил журналист.

Кроме того, по мнению Яковенко, подобная риторика не закончится на заявлении Владимира Путина. Сейчас ее будут разжевывать еще больше. В частности, упомянут даже на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения России для абитуриентов.

Заметим, что из-за провалов русской армии на украинском фронте, российские пропагандисты были вынуждены уже трижды менять риторику по поводу захватнической войны.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что российские захватчики пытаются реализовать свое пропагандистское видение на временно оккупированных территориях Украины. Для этого враг цинично лжет и использует детей.

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