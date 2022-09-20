"Радеть рано": скабеева не смогла даже придумать очередную "победу" россии

У россиян настолько сильно пылает из-за успешного контрнаступления ВСУ, что они иногда теряют дар речи. Так, скабеева не смогла хотя бы одной победы придумать, чтобы порадовать зрителей.

В последнее время пропагандисты откровенно удивляют. Кажется, их поражения россии на фронте демотивируют не меньше самих кафиров на передовой. По крайней мере, об этом свидетельствуют эфиры токшоу, которые те же псевдожурналисты ведут, передает 24 канал.

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Скабеева едва из себя выдавила несколько слов

В своей токсичной передаче "60 минут" пропагандистка ольга скабеева имела включение с оккупированных территорий. Спикеру она задала несколько вопросов. Но сделала это таким тоном, в котором хорошо улавливается ее подавленность и отчаяние.

Есть ли какие успехи на фронте? Есть ли какие-то километры, которые отвоевали? Возможно, вернувшиеся населенные пункты. Есть чем радоваться уже сейчас?,

– спрашивала она.

Скабеева смирилась с отсутствием побед россии на фронте: видео

В ответ услышала четкую фразу, что "радоваться пока рано". А это значит, что пропагандисты реально поменяли свой градус. Если раньше максимально громко кричали о достижениях и несокрушимости "второй армии мира", то сейчас крайне осторожны с заявлениями о войне.

Скабееву плавит вот уже не в первый раз

Должны вспомнить очередной жемчуг, недавно выданный скабеевым. Главная пропагандистка кремля почему-то решила, что россиянам "нужна правда". Закатили глаза на этом месте и пошли дальше.

Как выяснилось, по очень скромному мнению скабеевой, оружие американцев - "нормальное". Более того, НАТО – сильный. Но это еще не все. Агрессивная подставка под микрофон сделала очередное признание. Как бы пропагандистке плохо ни было, но HIMARS действительно угрожают оккупантам, считает она .

Но это еще не все. Пылает также у других пропагандистов. Они заявляют, что россия должна либо прекратить войну, либо хотя бы "заморозить" ее . Мол, это положительно повлияет на ход событий на фронте.

По мнению муртадов кремля, понадобится несколько лет, чтобы навести порядок в армии, восстановиться и быть готовыми к новому бою. За то время, уверены в России, Европа и весь цивилизованный мир просто устанут от Украины и отвернутся от нее.

Тем временем россия будет пытаться восстановить международные связи. Будет обещать Европе и миру золотые горы, чтобы достичь своего. Жаль только, что пропагандисты не поняли одного: страна-агрессорка теперь твердо за бортом. И ей никто нигде не рад.

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