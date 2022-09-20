То ли просветление, то ли новая методичка: скабеева начала хвалить американское оружие

Ольга скабеева, известная своими маразматическими заявлениями, на этот раз вдруг начала хвалить американское оружие. Очевидно, проигрывающий по всем фронтам кремль напечатал новую методичку.

Скабеева традиционно выходит в эфир, чтобы еще раз пробить дно. В этот раз кремлевская пропагандистка выдала заявление, что "людям нужна правда". От скабеевой, которая не говорит ничего другого, кроме фейков, слышать такое – смешно. Заявления пропагандистки распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Во время очередного фарса скабеева заявила, что оружие у американцев – "нормальное", а НАТО – сильное. Более того, пропагандистка даже признала: HIMARS представляет угрозу для российских оккупантов.

Скабеева начала хвалить американское оружие: смотрите видео

Скабеева выдала низкопробную ложь о королеве Елизавете II

Королеву Елизавету II похоронили 19 сентября в Лондоне. Смерть ее величества стала огромной утратой для всего мира. Пока люди оплакивают королеву и вспоминают прекрасные моменты с ней, скабеева и здесь не смогла обойтись без лжи. На канале "Россия 1" показали кадры, как "Королева Елизавета II" якобы "кормит порабощенных детей Африки и бросает еду на землю". В то же время сюжет, который показала кремлевская пропагандистка, был снят в 1899 году – за 27 лет до рождения королевы Елизаветы II.

На самом деле на опубликованных кадрах изображены мать и дочь генерал-губернатора Поля Думера, которые бросают в толпу детей-аннамитов монеты.

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