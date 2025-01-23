Со своей стороны кремлевские пропагандисты радуются, что о них вспоминают в Соединенных Штатах. Они отметили желание Трампа говорить с Путиным и пожаловались на Джо Байдена, который от этого отказывался, передает 24 Канал.

Смотрите также Жестче, чем можно было ожидать: в CNN оценили высказывания Трампа в сторону Путина

Кремль выдвигает свои условия

В российском МИД заявили, что при правлении Трампа появилось "небольшое окно возможностей" для договоренностей с Соединенными Штатами. Замглавы ведомства даже сказал, что Москва еще не увидела "новый уровень договороспособности", но по сравнению с "безнадежностью предыдущего главы страны” шансы на разговор есть.

Он добавил, что важно понимать, с кем придется иметь дело, чтобы лучше выстраивать отношения с Вашингтоном. Накануне Путин также заявил об открытости к диалогу с США. Конечно, это нужно, чтобы выторговать для себя лучшие условия, которые озвучила пропагандистка Ольга Скабеева.

Путин потребует от Трампа долгосрочных гарантий безопасности, а не временного замораживания войны. Конечно, вместе с отказом Украины от НАТО, полным контролем над новыми регионами и сокращением украинской армии,

– цинично заявила Скабеева.

Фактически это требования, о которых не раз говорил сам российский диктатор. Украина неоднократно подчеркивала, что на такие абсурдные условия никогда не согласится, а оккупацию территорий не признает.

Кроме этого, много вопросов оставляют слова пропагандистки о так называемых "гарантиях безопасности" для России. Очевидно, что наше государство является справедливым и не будет посягать на чужие территории, но что такое справедливость страна-агрессор точно не знает.

Заметим, Владимир Зеленский отметил, что заставить Россию на честные переговоры можно путем тотальных санкций, в частности в энергетике. Их может ввести Дональд Трамп, который имеет для этого все возможности.