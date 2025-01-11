Скабеева возмутилась, что Украина "ворует корейцев в Курской области"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева возмутилась из-за новости о взятии в плен северокорейцев в Курской области. Они обвинила Украину во вторжении в Россию и похищении людей.

Логические выводы у Скабеевой строить получается плохо. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявила Скабеева о пленных корейцах

Российская пропагандистка, известная телеведущая одиозного шоу "60 минут" Ольга Скабеева отреагировала на новость о захвате пленных солдат КНДР.

Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области, нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: "КНДР воюет с Украиной"",

– написала Скабеева в телеграмме.



Комментарий Скабеевой / Telegram

Словосочетание "железная логика" поэтому трудно применить к Скабеевой. Российские пропагандисты продолжают игнорировать факт вторжения России в Украину и искажать факты самым неожиданным образом для своей аудитории.

Ничего лучше, кроме того, что Украина похитила корейца, у которого, вероятно, "случайно" оказался военный билет России в кармане, Скабеева не придумала.

Напомним, Зеленский опубликовал фото двух захваченных в Курской области двух захваченных в Курской области северокорейцев. Их доставили в Киев для беседы с СБУ. Они не наемники, а военнослужащие армии КНДР, подчеркнул Андрей Сибига.