В Скадовск заехала колонна оккупантов: разместились в одном из детских лагерей.
13 марта 2022 , 20:08Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Яковлева
Колонна российской техники зашла в город Скадовск Херсонской области. Циничные оккупанты разместились в одном из детских лагерей.
Колонна орды составляет около 30 единиц техники.
Соответствующую информацию сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев. Он написал в фейсбуке, что вражеская колонна заехала в город после обеда.
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Сообщается, что колонна орды составляет около 30 единиц техники.
Враг разместился на краю города
Яковлев добавил, что орда, похоже, останется в Скадовске на ночь. Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.
Мэр Скадовска сообщил, что российские военные заходили в здание городского совета. В то время работников там не было.
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