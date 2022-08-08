Молитесь на наши ср*чи, люди! "Гамнести Интернешнл" извинились за свой феерически лживый отчет. Мы победили огромную глобальную бюрократическую машину, которая просто не заметила бы нас, если бы мы не устроили ср*ч.

Украинцы единственные в гневе

Ср*лись с "Гамнести" все: от домохозяек до президента. И имеем же результат! Теперь в "Гамнести" и кучи других латентных путиноидов выработался безусловный рефлекс: заденешь украинцев – прилетит. И они реально будут задумываться о последствиях. Так что эта победа ценна и приносит пользу.

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Холодное ведро для Европы

Мир жесток к тихим. Большие не замечают маленьких, копошатся где-то внизу, под ногами. Им все равно, потому что они просто не слышат, как тихо уничтожают половину народа где-то в Африке. Не слышно, так можно и не реагировать.

Нас услышали, потому что мы не молчим. В последние годы мы глубоко интегрировались в цивилизованный мир. У нас есть партнеры, друзья, кастомеры по всей Европе. И мы громкие. Наша боль вылилась на головы европейцев, как ведро холодной воды, смыло очарование московитами даже у немцев, французов, итальянцев.

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И в беспрецедентной для Европы и Штатов скорости поставок тяжелого оружия – большая заслуга наших ср*чей. Так же, как сейчас "Гамнести", мы все, от таксиста до посла и президента, наваливали Германии и другим слоупокам до тех пор, пока они не раздулись.

Поэтому берегите наши величественные, безумные, безудержные и прекрасные ср*чи, люди! Не молчите, когда что-то не так. Наваливайте! Это во благо.

Amnesty International извинились за скандальный отчет: смотрите видео