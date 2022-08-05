Кто и зачем предлагает украинцам "самоубиться" вместо окончания войны

Amnesty International выпустила релиз, из которого следует, что причиной угроз для украинского гражданского населения является наличие у Украины армии и готовность нашей страны обороняться. Именно так.

"Демократическое" жертвоприношение

Что будет с гражданским населением, если не будет армии – Amnesty International так далеко не заглядывает. Уже многие достойные люди прокомментировали этот материал.

Похожее У россии появился неожиданный союзник в войне

Диапазон оценок AI – от левацких гав**едов до полезных идиотов – демонстрирует плюрализм, свободу мнений и одновременно высокий уровень единодушия украинского общества по этому вопросу.

Хочу остановиться на главном, как по мне. Материал Amnesty International полностью укладывается в распространенную на западе девиацию. Практически все уважаемые организации, отдельные высокоразвитые страны и широкий спектр политиков прямым текстом говорят нам: отличным вариантом будет ваше самоубийство. Самоубейтесь.

Посмотрите, сколько в этом плюсов. Это сняло бы множество проблем. Практически для всех. Сделайте это сами. Конечно, выбор за вами. Но это нам бы очень помогло. Пострадаете только вы. А вы – это явное меньшинство! Согласитесь, это очень разумно.

Одноногие правила

Надо отдать должное – после 24 февраля становится больше тех, кто не разделяет эту ересь. Но во многих институтах это мракобесие является фундаментальной основой всей работы.

Есть некоторые правила, которые агрессор не выполняет. Демонстративно. При этом от жертвы агрессии требуют строгого исполнения всех букв без учета контекста. Что на практике означает самоубийство.

Важное путин готов к переговорам, только называть их надо иначе

Ну, здесь ничего не поделаешь, говорят уважаемые организации. Да, агрессор нас посылает, на него мы не можем влиять. Поэтому будем нудить вам. Так когда вы самоубьётесь? Отказываетесь? Тогда вы во всем виноваты! Ату вас!

Украина, как цивилизованное государство, неуклонно реагирует на конкретные факты, которые могут свидетельствовать о нарушении или преступлениях с нашей стороны. Мы их всесторонне объективно анализируем, принимаются меры. Но самоубиваться мы не будем.

Интересно, кто из наших доморощенных подстрекателей возьмется убеждать в пользу коллективного самоубийства. Очень интересно.

Красный Крест заявил, что не гарантировал безопасность защитников "Азовстали": смотрите видео