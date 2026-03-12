Скандал с Monobank набирает обороты: на Гороховского открыли производство
- На соучредителя Monobank открыто производство из-за возможного нарушения законодательства о защите персональных данных.
- Гороховский признал свою неправоту, но заверил, что данные клиентов банка остаются защищенными, несмотря на скандал.
Соучредитель Monobank признал свою неправоту после того, как обнародовали персональные данные клиентки. Несмотря на это на него открыто производство.
В частности, начата проверка возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Смотрите также "Семья имеет проукраинскую позицию": учительница рассказала о семье девушки с триколором
Как комментирует скандал Гороховский?
Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что пересмотрел свое отношение к собственному поступку. В то же время он отметил: его позиция относительно бело-сине-красного флага не изменилась.
После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией,
– объяснил соучредитель Monobank.
Он также обратился к клиентам банкинга и заверил, что их персональные данные остаются под надежной защитой. По его словам, это ключевой приоритет Monobank. При этом сервис остается одной из основных мишеней российских кибератак в финансовом секторе, однако за все время полномасштабной войны ни одной утечки данных зафиксировано не было.
"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", – резюмировал Олег Гороховский.
Несмотря на это, на него уже открыли производство
Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал из-за публикации соучредителя Monobank.
Я отреагировал на ситуацию сразу – открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны,
– сообщил Лубинец.
Он добавил, что персональные данные не могут использоваться как инструмент публичного давления или унижения, даже если нарушение произошло из-за эмоционального всплеска или общественного резонанса.
Кроме того, Лубинец отметил, что даже если ошибка была недоразумением или произошла из-за эмоционального порыва, закон остается одинаковым для всех. А признание вины не поможет избежать последствий.
Что известно о громком скандале с Гороховским и Monobank?
В соцсетях разгорелся громкий скандал после того, которые соучредитель Monobank Олег Гороховский 9 марта обнародовал фото клиентки во время видеоверификации. На фотографии позади нее был флаг, похожий на российский, хотя сама девушка впоследствии заверила, что это флаг Словении.
Впоследствии, выяснилось, что родина девушки пережила немало испытаний, а ее отец с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту государства, воевал на Донецком и Харьковском направлениях.
Тем временем Нацбанк требует объяснений относительно публикации фото клиентки соучредителем Олегом Гороховским. Регулятор анализирует обстоятельства ситуации и может применить меры воздействия, если обнаружит нарушения законодательства.