Скандал с Monobank набирает обороты: на Гороховского открыли производство

Соучредитель Monobank признал свою неправоту после того, как обнародовали персональные данные клиентки. Несмотря на это на него открыто производство.

В частности, начата проверка возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как комментирует скандал Гороховский?

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что пересмотрел свое отношение к собственному поступку. В то же время он отметил: его позиция относительно бело-сине-красного флага не изменилась.

После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией,

– объяснил соучредитель Monobank.

Он также обратился к клиентам банкинга и заверил, что их персональные данные остаются под надежной защитой. По его словам, это ключевой приоритет Monobank. При этом сервис остается одной из основных мишеней российских кибератак в финансовом секторе, однако за все время полномасштабной войны ни одной утечки данных зафиксировано не было.

"Выводы сделаны. В случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности", – резюмировал Олег Гороховский.

Несмотря на это, на него уже открыли производство

Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал из-за публикации соучредителя Monobank.

Я отреагировал на ситуацию сразу – открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны,

– сообщил Лубинец.

Он добавил, что персональные данные не могут использоваться как инструмент публичного давления или унижения, даже если нарушение произошло из-за эмоционального всплеска или общественного резонанса.

Кроме того, Лубинец отметил, что даже если ошибка была недоразумением или произошла из-за эмоционального порыва, закон остается одинаковым для всех. А признание вины не поможет избежать последствий.

Что известно о громком скандале с Гороховским и Monobank?