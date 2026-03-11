"Выводы сделаны": Гороховский извинился за скандал с фото клиентки monobank
- Олег Гороховский извинился за публикацию фото клиентки, объяснив, что это была эмоциональная реакция на символы, связанные с Россией.
- Он заверил, что с персональными данными клиентов monobank все в порядке, и из банка за время войны не было ни одной утечки информации.
Сооснователь monobank Олег Гороховский прокомментировал скандал с публикацией фото клиентки его банка. Бизнесмен заверил, что "выводы сделаны", а с персональными данными клиентов банка "все в порядке и никогда не будет иначе".
Об этом Олег Гороховский написал в своем телеграм-канале.
Смотрите также Новая выгода: как Пундики от Mono помогут сэкономить деньги украинцам
Что написал Гороховский относительно публикации фото клиентки?
После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел флаг и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, который устал от всего, связанного с Россией,
– отметил Олег Гороховский, говоря о фото девушки, которое он выложил в сеть.
Банкир отметил, что его отношение к флагу, который был позади девушки, не изменился. Однако отношение к поступку – так
В то же время Гороховский заверил клиентов monobank, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе. Ведь это – приоритет банка.
"Мы – один из самых атакованных кибервойсками России украинский банк и главная цель врага в финансовом секторе. За все время войны у нас не было ни одной утечки информации", – отметил бизнесмен.
Олег Гороховский поделился, что сделал выводы из сложившейся ситуации, и, если вдруг возникнет что-то похожее, то вся информация будет передаваться исключительно в правоохранительные органы.
Кто разочаровался – извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать о своей ответственности,
– резюмировал соучредитель monobank.
С чего начался скандал с фото?
Олег Гороховский 9 марта распространил в соцсети Threads фото пользовательницы, которая проходила видеоверификацию на фоне триколора. Клиентка спрашивала, почему ей заблокировали счет, а соучредитель monobank иронично написал, что была "немытая голова".
Впоследствии девушка, которую зовут Карина Кольб, рассказала в соцсети, что за ее спиной был флаг Словении, а сама она была не у себя дома, поэтому не заметила, что на стене. Девушка также утверждала, что не поддерживает Россию, любит Украину, а ее отец служит в ВСУ.
А позже стало известно, что НБУ требует объяснений от monobank относительно публикации фото клиентки соучредителем Олегом Гороховским. Сейчас Нацбанк анализирует ситуацию, а в случае выявления нарушения законодательства может применить меры воздействия.