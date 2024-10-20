Сейчас известно о 61 прокуроре с инвалидностью в Хмельницкой области. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Что известно о прокурорах с инвалидностью в Хмельницкой области

Костин рассказал, что 17 октября он уволил руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника в соответствии с заявлением, которое тот написал. По мнению генпрокурора, история с оформлением инвалидности для прокуроров также будет изучаться в рамках масштабного служебного расследования, которое он начал сразу после этой ситуации.

Это служебное расследование касается не только хмельницких прокуроров, оно касается также абсолютно всех органов прокуратуры, то есть всех уровней, в том числе и Офиса Генерального прокурора. Это чрезвычайно важно для всей системы,

– пояснил он.

По состоянию на сейчас, по словам Костина, установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области, а это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области, имеют инвалидность.

"Между тем 80% из них, то есть 50, они получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. То есть там история многих лет, и все это мы будем устанавливать", – заверил Андрей Костин.

Генеральный прокурор Украины считает, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование для того, чтобы снять любые сомнения.

Что известно о скандале с инвалидностями среди прокуроров