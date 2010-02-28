"История запомнит этот день": что западные СМИ пишут о шокирующей встрече Зеленского и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский в Белом доме поссорился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако во время пресс-конференции раскритиковал политику США по налаживанию дипломатических контактов с Россией.

В ответ Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а также недостаточной благодарности за финансовую поддержку и поставку вооружения в Украину. После спора с Трампом Зеленский досрочно покинул Белый дом. А сам Трамп опубликовал заявление, в котором еще раз обвинил Зеленского.

Во время начала "урагана" в Овальном кабинете госпожа посол Украины Оксана Маркарова прекратила писать что-то в синем блокноте и опустила голову на руки. Сотрудник Белого дома прошептал: "Это будет что-то большое", – пишет The Wall Street Journal. А в AP констатируют, что пока непонятно, что это все означает для войны и Украины. Ведь такой удивительный поворот событий может изменить международные отношения в Европе и во всем мире.

24 Канал рассказывает, как американские и европейские СМИ, опомнившись от шока, реагируют на историческую перепалку в Белом доме.

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Украинскую делегацию заставили уйти

После того, как Трамп и Зеленский устроили чрезвычайно громкий спор, Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете, пишет CNN. Он некоторое время консультировался с Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими своими главными советниками после драматического противостояния.

Именно тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский "не в том состоянии, чтобы вести переговоры". Он поручил Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Волтцу передать сообщение: Зеленскому пора уходить,

– раскрывает детали CNN.

Согласно инсайду издания, украинская делегация находилась неподалеку в отдельной комнате, что является стандартной практикой во время визита иностранного лидера. Обычно они переходят в другие помещения, а затем собираются снова на обед. Но на этот раз украинская делегация не обедала в Белом доме.

Пока приготовленная еда стояла на тележках в коридоре возле офиса пресс-секретаря, украинцам приказали покинуть помещение.

"Для Украины – это не шоу"

Срыв переговоров произошел в переломный и опасный для Украины момент, когда Зеленский стремился добиться гарантий безопасности от США, а администрация Трампа предпринимала попытки договориться о прекращении российско-украинского конфликта, – пишет AP.

В редакционной колонке редактор европейского отдела FT Бен Голл признает, что эта встреча не могла пройти еще хуже. Визит Владимира Зеленского в Белый дом должен был стать шансом спасти их отношения с Дональдом Трампом после бурных нескольких недель. Вместо этого они похоже безнадежно разрушены.

Не трудно представить, что президент США и его заместитель стремились к конфликту с украинским лидером, – уверен журналист.

То, что анонсировалось как возможность подписать соглашение о добыче минералов, закрепив интерес США в экономике Украины на десятилетия вперед, превратилось в гневный спор, который, кажется, обнажил годы напряжения и недоверия между двумя лидерами.

"Это был захватывающий спектакль, транслируемый на весь мир из Овального кабинета, подобного которому мы еще не видели. Он наполнит ужасом сторонников Украины. Можно представить, как Владимир Путин наблюдает за этим в Кремле, как потирает руки от удовольствия", - замечает Холл.

Зеленский оказался под давлением вице-президента США Джей Ди Вэнса, который требовал от него "сказать несколько слов благодарности" Америке и ее президенту за военную поддержку. Зеленский ответил тихо, но дерзко, что Вэнс говорит "громко" о стране, которую он еще не посетил.

Ситуация быстро ухудшилась: разъяренный Трамп заявил своему украинскому коллеге, что его страна была бы обречена без американской поддержки. "У вас нет козырей", – сказал он. "Вы играете с третьей мировой войной".

В FT думают, что Зеленскому было бы разумнее заискивать перед Трампом и задействовать весь свой шарм, чем быть таким прямолинейным. Но не трудно представить, что Вэнс и Трамп стремились к конфликту с украинским лидером, чтобы поставить его в еще более слабую позицию во время переговоров. Можно сказать, что сцена была подготовлена для засады.

За последние две недели Трамп сделал все, чтобы подорвать позиции Зеленского, делая уступки Москве и изображая Украину агрессором в войне.

Теперь кажется, что он хочет от него избавиться. Но для Украины это гораздо серьезнее, чем просто шоу, подытоживают в FT.

"Атака на союзника, а не врага"

Впечатляющая атака президента Трампа и вице-президента Вэнса на Зеленского была проявлением гнева и возмущения в отношении лидера страны, которая подверглась вторжению от государства, которая намерена уничтожить ее как независимую. Ни один президент на нашей памяти не взрывался так резко на иностранного лидера, который посещает США, перед камерами – даже на врагов Соединенных Штатов, не говоря уже о союзнике,

– шокированный корреспондент The New York Times, который находился в Овальном кабинете.

Тем временем в The Washington Post сравнили эту "встречу с дракой в баре, когда Трамп и Джей Ди Вэнс требовали уважения и благодарности от Зеленского".

Также уважаемое издание процитировало Лиз Чейни, бывшую конгрессвумен-республиканку, которая раскритиковала президента и вице-президента Джей Ди Вэнса за их поведение с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, заявив, что их действия противоречат принципам Соединенных Штатов.

Поколения американских патриотов, начиная с нашей революции, боролись за принципы, за которые Зеленский рискует своей жизнью. Но сегодня Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс напали на Зеленского и заставили его отдать свободу своего народа военному преступнику КГБ, который вторгся в Украину. История запомнит этот день – когда американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы боремся,

– заявила она.

Демократы разъярены, американские ястребы шокированы

Взрывная встреча президента Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете шокировала ястребиных республиканских законодателей. Их реакцию подытоживает издание Axios.

Встреча разозлила демократов, которые были поражены поведением Трампа и вице-президента Вэнса. Она также оскорбила некоторых республиканцев, большинство из которых направляли свой гнев на Зеленского.

Ему нужно или уйти в отставку, или измениться, – сказал журналистам возле Западного крыла сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины).

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от Небраски) в текстовом сообщении для Axios заявил, что пятница стала "плохим днем для внешней политики Америки".

"Украина хочет независимости, свободных рынков и верховенства права. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны четко заявить, что поддерживаем свободу," – сказал он.

Конгрессмен Майк Лоулер (республиканец от Нью-Йорка) в заметке на X назвал встречу "катастрофой - особенно для Украины", добавив: "К сожалению, единственным победителем сегодня является Владимир Путин."

Демократы почти единодушно осудили поведение Трампа и Вэнса.

"Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина," – заявил лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) в X. "Сенатские демократы никогда не прекратят борьбу за свободу и демократию."

"Трамп и Вэнс объединились против Зеленского," – сказал конгрессмен Чуй Гарсия (демократ от Иллинойса). "Действительно позорное поведение, которое видит весь мир. Стыдно."

Что пишут в Британии

У Sky News написали, что президент Макрон заискивал перед Трампом словами, премьер Великобритании задабривал его письмом от короля Чарльза, а "Зеленский, который имел вид человека, держащего весь мир на своих плечах, решил не игнорировать слона в комнате".

Речь идет не только о минералах или деньгах; речь идет о том, чтобы три года кровавых боев не были напрасными. Речь идет о будущем существования Украины перед лицом экзистенциальной войны. Ему (Зеленскому – 24 Канал) стоило бы оставаться спокойнее? Возможно, но лидер Украины носит эту войну, она часть его политического естества. Очевидно, это минеральное предложение не было таким привлекательным для Киева, как его представлял Вашингтон,

– пишет корреспондент BBC Джеймс Уотерхаус.

На президента Украины набросились "почти скоординированные крики" президента и вице-президента США. Это является тревожным симптомом того, что Вашингтон на самом деле не осознает реалий войны и цены, которую заплатила Украина, констатировал он.

Тем временем британский The Telegraph констатирует, что европейские лидеры с ужасом наблюдают за тем, как Дональд Трамп набросился на Владимира Зеленского. Там решили продемонстрировать реакции читателей на то, что произошло. Приводим несколько из них:

Попытка публично унизить его в военное время лишь усилит чувство отчуждения между старым и новым миром. Сцена в Овальном кабинете показала, как быстро Трамп готов пожертвовать союзником ради собственных интересов.

Зеленский, который мужественно возглавляет свою нацию перед лицом войны, заслуживает поддержки, а не унижения. Если США под руководством Трампа отвернутся от Украины, Европа должна заполнить этот пробел,

– отметили читатели издания, реагируя на инцидент в Белом доме.

Пропаганда Кремля из уст лидеров США

Как и везде, Москва наблюдала за этим обменом с открытым ртом — ошеломлённая его последствиями.

Но пока в Европе челюсти всё ещё лежат на полу, здесь, в России, уже улыбаются от уха до уха, ведь для Кремля это действительно не могло пройти лучше,

– считают в Sky News.

"Владимир Зеленский не только подвергся публичному унижению от лидера нации, от которой зависит будущее Украины, но и нападение выглядело как сценарий, написанный Владимиром Путиным."

"Украинского лидера обвинили в том, что он "заставляет призывников идти на передовую", водит иностранных лидеров в «пропагандистский тур» и даже "играет с Третьей мировой войной".

Это фразы, которые почти ежедневно можно услышать на российских государственных телеканалах."

Цель России, по мнению британского издания, будет заключаться в том, чтобы сделать сегодняшнюю ссору постоянным разрывом.