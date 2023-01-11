Российский след в IBBY: как и почему влиятельная организация вляпалась в громкий скандал

Влиятельная международная организация Международный совет по детской и юношеской книге, или сокращенно IBBY, со штаб-квартирой в швейцарском Базеле, оказалась в центре громкого скандала. А все из-за толерантности к "хорошим русским", которые на самом деле таковыми не являются.

Особую международную огласку скандал получил после того, как королева Дании Маргрете II отказалась от патроната над премией Ганса-Кристиана Андерсена из-за назначения российского иллюстратора Анастасии Архиповой председателем жюри. IBBY не только не исключила из своего состава российскую секцию, которая никак не реагировала на вторжение России в Украину публичным заявлением, но и выдвинула на соискание премии писателя, открыто поддерживающего войну. 24 Канал решил разобраться, как возник скандал и как там оказались пропутинские россияне.

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Важно! На момент публикации материала мощная критика заставила руководство IBBY провести срочную работу над ошибками. Под давлением общественности и СМИ, среди которых был и 24 Канал, 10 января 2023 года исполнительный комитет IBBY все же собрался, чтобы решить, как быть с Архиповой.



IBBY объявила, что россиянка Архипова больше не будет главой жюри премии Ганса-Кристиана Андерсена. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте премии. В пресс-релизе также говорится, что IBBY "решительно и однозначно" осуждает военную агрессию россии против Украины и "поддерживает Украинскую национальную секцию IBBY во всем мире".

Что такое IBBY IBBY – это фактически самый большой авторитет в мире детской книги. Она имеет статус неприбыльной организации, задачей которой является продвижение детской литературы. IBBY тесно связана с ООН и ЮНИСЕФ и имеет в этих структурах официальный статус, а также является фактическим голосом и "душой", а также лоббистом большой и влиятельной индустрии.



Под эгидой IBBY вручается премия Ганса-Кристиана Андерсена – эту награду неофициально называют "Нобелевской премией по детской литературе" или "Малой Нобелевской премией". IBBY состоит из национальных секций (украинская секция основана в 1997 году), которых сейчас примерно 70. Общее руководство IBBY осуществляет исполнительный комитет (состоит из 10 представителей разных стран и президента организации), бюрократической работой занимается секретариат в швейцарском Базеле.

IBBY тесно сотрудничает с различными международными организациями и книжными форумами, в частности, с Международной ярмаркой детских книг в Болонье. Также организация два года проводит большие саммиты, которые называют "Всемирными конгрессами IBBY". Сейчас предпоследнее такое мероприятие состоялась в сентябре 2021 года в Москве.

К тому времени Россия уже делала последние приготовления к вторжению в Украину, а Путин объявил план геноцида украинцев в статье о так называемом "единстве украинцев и россиян", значительная часть украинских земель была оккупирована, а тысячи украинских детей оказались в заложниках оккупантов из России.



Советник Путина Владимир Толстой выступает на Конгрессе IBBY в 2021 году

IBBY живет за счет взносов и пожертвований. Этот принцип иногда может давать погрешность, особенно когда появляется Россия. Для россиян это фактически легальная лазейка для распространения собственного влияния и применения мягкой силы. Не секрет, что Россия долгое время коррумпирует западных чиновников, подкармливает политиков, художников и интеллектуалов, и создает сеть из собственных симпатиков и лоббистов.

Похоже, что именно так Россия получила футбольный Мундиаль-2018, а также многие другие знаковые мероприятия и события. Разговоры о том, что 37-й Всемирный конгресс IBBY в России был одним из них, начались сразу же после принятия соответствующего решения. Нынешний скандал это только подтверждает.

Откуда взялся российский след в IBBY

В настоящее время в исполнительном комитете IBBY заседает россиянин Денис Безносов. Википедия называет его поэтом и литературоведом, ведущим специалистом по изучению второстепенного российского поэта первой половины 20 века Тихона Чурилина. Впрочем, известен Безносов не только этим – он государственный служащий и заместитель директора в Российской государственной детской библиотеке.

Денис Безносов с участниками 38-го всемирного конгресса IBBY в Малайзии / фейсбук Дениса Безносова

Этот институт – не просто место, где хранятся книги, а большой центр пропаганды "русского мира" и рекламы геноцидной войны, которую развязала Россия в Украине. В частности, библиотека стала фактическим соучастником похищения украинских детей, когда взяла над ними шефство и принялась навязывать им русскую культуру исключительно с местным вариантом "культа смерти".Все это происходит под эгидой путинского Президентского фонда культурных инициатив. То есть фактически место службы господина Безносова является частью механизма ассимиляции депортированных украинских детей.

Социальные сети Безносова прямо не указывают его отношение к войне или "специальной военной операции", как ее называют в России. Зато там лишь ежемесячный список прочитанных книг и редкие ссылки на ролики с российского пропагандистского канала из телесемьи "Россия" (ВГТРК). Таким образом, господин Безносов работает вместе с Соловьевым, Киселевым, Скабеевой и другими пропагандистами, но с несколько другими "настройками", что конечно же не отменяет его участия в легитимизации российского преступного режима.

Еще одна влиятельная россиянка в IBBY – иллюстратор Анастасия Архипова. Она является председателем жюри премии Андерсена. В 2013 году Архипова получила государственную награду – звание Заслуженного художника России, в 2016-м – благодарность министра связи и массовых коммуникаций России, в 2018 и 2019 годах – серебряную медаль и благодарность Российской академии изобразительных искусств.

Она также является членом Российской академии художеств и есть в правлении Московского отдела Союза художников России. Эта организация активно продвигает войну и рекламирует геноцид украинцев. Одним из таких эпизодов стал конкурс пропагандистских плакатов "Агитфронт".

Большинство из этих работ представлены на сайте "Картина победы". Это сплошное "мракобесие" и украинофобство. Вместе с организацией Архиповой основателем является и упомянутый выше Президентский фонд культурных инициатив. В комментарии датской прессе Архипова осторожно осудила конкурс пропагандистских плакатов, однако пока она остается на руководящей должности.

Образцы работ конкурса российских пропагандистов

Архипова в начале российского вторжения постила в фейсбуке черный квадрат (собственно, это все). Далее художница, как и ее коллега Безносов, вернулись к обычной жизни без войны.

Пока неизвестно о заявлениях Безносова и Архиповой против войны и геноцида, неизвестно об их возмущении военными преступлениями и похищениями детей. Также неизвестно о выходе из организаций и государственных учреждений, которые легитимизируют геноцид, осуществляемый Россией в Украине.

При этом они остаются на руководящих должностях в IBBY, хотя в истории есть немало примеров борьбы художника с тоталитаризмом. Более того, такие примеры известны даже среди россиян. Это и академик Сахаров и правозащитница Новодворская, при желании можно вспомнить даже Довлатова или Солженицына. Эти люди не желали быть соучастниками преступления и пошли на жертвы ради этого. Архипова и Безносов решили, что лучше всего будет сидеть на двух стульях.

Что не так с реакцией IBBY

В российской секции также сотрудничают с Максимом Авериным и Дмитрием Певцовым, которые находятся под санкциями СНБО Украины.

С началом вторжения IBBY издала пресс-релиз, в котором трудно понять, что вообще происходит. Авторы выразили поддержку Украине и не забыли о "соболезновании друзьям и коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденным переживать трагическую ситуацию, с которой они столкнулись". Создавалось впечатление, что именно "друзья и коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга" пострадали больше всего.

. В своем коротком ответе она лишь подчеркнула, что "у организации есть твердая позиция по поводу войны в Украине и она выступает против нападения России". А еще раньше она заявила представителям родного города Ганса-Кристиана Андерсена о некой дезинформации, которую несут деструктивные соцсети и СМИ. "Анастасия чувствует сожаление относительно народа Украины, особенно детей, но у нее мало возможностей высказать свои взгляды в такой репрессивной стране, как Россия", – убеждала Сильвия Варделл.Официальная позиция IBBY заключается в том, что члены ее структур представляют самих себя как художников, а не как правительства своих стран. Но даже если эти члены много лет сотрудничают с российским государством, получают награды от власти, то почему секции называются национальными.

Так же нейтрально и с акцентом на своих "страданиях" высказалось по поводу самой большой в Европе войны со времен Второй мировой "IBBY Россия".

Мы, IBBY Россия, благодарим Исполнительный комитет IBBY за их официальное заявление и за поддержку обеих наших секций, украинской и российской. Нам больно, что мы оказались в ситуации, которая стала поводом к конфронтации и внутри нашей международной организации,

– фрагмент заявления российской секции IBBY по поводу российского вторжения в Украину (в оригинале заявления – так называемого "украинского конфликта").

Путинский "детский писатель" – номинант на премию Андерсена

Россияне подчеркнули в своем заявлении, что "мы выступаем за восстановление мира, мы категорически против любых военных конфликтов", но при этом делегировали как номинанта на соискание премии Андерсена преступника и поклонника геноцида украинцев "детского писателя" Андрея Усачева, сообщает "Читомо".



С флагом террористов, третий слева – Усачев / фото – РосСМИ

Того самого, который позиционирует себя борцом с "западной идеологией" и не вылезает из "гуманитарных" миссий из оккупированных россиянами украинских территорий, фотографируется с военными преступниками и называет украинцев "нацистами". А еще он является членом Попечительского совета российской государственной детской библиотеки, в которой Денис Безносов работает заместителем директора. Усачев – частый гость библиотеки, о чем информируют многочисленные пресс-релизы на ее сайте.

Андрей Усачев в роли путинского пропагандиста / скриншот

Позиция IBBY – не какое-то помутнение, а последовательная политика. Что-то похожее мы уже видели на примере демарша другой авторитетной организации – Amnesty International, которая на основании того, что украинские защитники защищают свои города и села, фактически назвала их военными преступниками и приравняла к россиянам-оккупантам, совершающим в Украине открытый геноцид.

Реакция мира

Руководство IBBY ограничилось скупым заявлением об "украинском конфликте", не стало разбираться с "хорошими русскими" в своих рядах и уже на 38-м всемирном конгрессе IBBY в Малайзии сделали все, чтобы не замечать того, что в Украине по вине россиян идет война и гибнут дети. В то же время члены организации молчать не стали.

Дальнейшие события вообще выглядели как откровенное издевательство. 18 ноября 2022 года IBBY объявила состав жюри премии Андерсена. Главой жюри награды стала упомянутый российский иллюстратор Анастасия Архипова. Для российских СМИ это стало очень важным фактом, ведь намекает, что "все нормально", а изоляции, в которой сейчас Россия, на самом деле не существует.

Анастасия Архипова – российская звезда IBBY / Скриншот

Это издевательское решение сразу спровоцировало скандал и превратило IBBY и премию Андерсена в нечто токсичное.

Резонансным и беспрецедентным стал шаг королевы Дании Маргрете II, которая отказалась от патроната над премией Андерсена. Решение королевы поддержали писатели со всего мира. Ряд локальных представительств IBBY, в частности Швеции, Норвегии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии, Молдовы и Украины, выдвинули требование отставки новоназначенного главы жюри премии Андерсена.