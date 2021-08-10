Скандал с "исчезновением" семьи на Житомирской трассе получил новый поворот: подали 5 заявлений

На супругов из Винницкой области, которые якобы "исчезли" на Житомирской трассе, пожаловались в полицию. Их обвиняют в мошенничестве с деньгами.

Полицейские зарегистрировали несколько заявлений от пострадавших. Поэтому начали новое расследование.

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Что известно об исчезновении семьи

Владимир Казьмин и его жена Оксана вместе с 4-летним сыном исчезли 27 июля. Известно, что семья поспешно собрала вещи и покинула дом в селе Ярышевка Винницкой области.

Они рассказывали, что едут на отдых в Одесскую область. Однако впоследствии связь с ними пропала. Казьмины выключили телефоны, удалили не только фото, но и все свои страницы в соцсетях.

Последний раз камеры наблюдения заметили семью в их машине на Житомирской трассе. Всю семью объявили в розыск.

Казьминых нашли

Уже 4 августа Владимира, Оксану и маленького Никиту Казьминых нашли на Закарпатье. С ними все было хорошо. Когда выяснили все детали, семью отпустили домой.

Супруги могли скрываться от долгов

Собеседники издания рассказали, что взрослые прятались от крупных долгов в одном из маленьких сел Закарпатской области. На них подали заявления касательно мошеннических действий – якобы семья взяла деньги в долг и исчезла.

Правоохранители решают, открывать ли уголовное дело касательно мошенничества. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы от 3 до 20 лет с конфискацией имущества.