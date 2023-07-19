Связывало руки, – Резников о постановлении, которое запрещало прибыль оборонным предприятиям
Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о постановлении, которое регулировало вопрос оплаты закупок для Минобороны. Кстати, оно уже утратило силу.
По словам Резникова, в соответствующем постановлении были так называемые РКМ (расчетно-калькуляционные материалы – 24 Канал), которые связывали руки. Об этом он заявил во время брифинга, информирует 24 Канал.
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Что известно о постановлении
Резников рассказал, что было принято постановление 335, в котором была революция. Ранее существовали так называемые РКМ, которые связывали руки, и военный представитель выматывал душу изготовителю или поставщику. По его словам, это был источник возможных коррупционных рисков.
Но мы эти РКМ преодолели и ввели понятие калькуляция, где прописали все вещи. Но постановление работало. Позже выяснилось, что нельзя включать в калькуляцию прибыль предприятия, которое тебе выделяет услугу или товар. Это абсурдное толкование. Мы написали замечания, а затем подали в суд. Поэтому возникли нарушения у Минобороны в нанесении ущерба, нарушения у предприятия, получившего прибыль, а дальше уголовные дела,
– отметил министр.
Председатель НАПК Александр Новиков считает, что мы не изменим страну и толерантность к коррупции, если не будем честно озвучивать существующие проблемы.
"Коррупционные практики существуют там, где выгоднее использовать неофициальные каналы удовлетворения потребностей бизнеса и граждан, а другие коррупционные каналы путем предоставления неправомерной выгоды", – отметил Новиков.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин добавил, что он рад тому, что Минобороны дают украинским предприятиям работать с прибылью. Он считает, что это ускорит рост нашей оборонки.
Правительство отменило постановление
Кстати, Кабмин признал, что постановление, регулировавшее вопрос осуществления оплаты закупок для Министерства обороны, утратило силу.
В то же время с целью создания надлежащих условий для обеспечения Сил безопасности и обороны товарами, работами и услугами оборонного назначения во время действия правового режима военного положения правительство внесло изменения в постановление о некоторых вопросах осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения.
Скандал с закупками в Минобороны
- В конце января была опубликована копия соглашения, заключенного Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Его стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- Так, цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2–3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке.
- Впоследствии стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Именно он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.