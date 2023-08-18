Политолог Игорь Рейтерович отреагировал 24 Каналу на возмутительные слова Саркози. Он добавил, что тот буквально спекулирует и выбрал тему, непосредственно не касающуюся внутриполитических проблем Франции.

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Роль псевдооппозиционера

Саркози находится на глубине французской политики, поэтому прилагает усилия, чтобы как-то о себе напомнить. Да, экспрезидент Франции привлекает внимание и пытается играть роль псевдооппозиционера. Якобы "называет вещи своими именами" и занимается проблемами обычных французов.

В частности, Саркози прибегает к подобным высказываниям, что "Франция выделяет много средств Украине, а в этом нет смысла". По словам Рейтеровича, экспрезидент вроде бы прямо намекает, что "надо заканчивать эту войну и переходить к нормальному бизнесу с Россией".

"Я бы не удивился, если потом выяснится, что он как-то сохранил контакты с российским истеблишментом. Не то, что они прямо попросили его делать такие заявления, но намеки или результаты каких-то разговоров в какой-то степени могли на него повлиять", – добавил политолог. .

Обратите внимание! Экспрезидент Франции предлагает "не провоцировать Путина" и провести референдум на оккупированных территориях Украины. Украина, по его убеждению, должна оставаться "нейтральной", чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" российского диктатора Владимира Путина.

Чем закончится эпопея Саркози

Саркози относится к категории политиков, крайне скептически относящихся к Украине и чрезвычайно комплементарно России.

В московских СМИ его заявления возможно и привлекут внимание. Во Франции люди больше ожидают, чем закончится эпопея Саркози.

Политолог рассказал, какая цель возмутительных заявлений Саркози по Крыму: смотрите видео

Напомним, что Парижский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный первой инстанцией 1 марта 2021 г. бывшему президенту Республики. Саркози был признан виновным за коррупцию и злоупотребление влиянием по делу о прослушивании телефонных разговоров.

Политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. В течение года экспрезидент должен носить электронный браслет.

Спекуляция на русско-украинской войне

Собственно, о внутриполитических проблемах Франции Саркози говорить не будет, поскольку реакция будет неоднозначной. Экспрезидент избрал тему, которая в фокусе внимания и напрямую не касается внутренней политики.

Тема Украины здесь идеальный вариант, и он на ней просто спекулирует,

– подчеркнул Рейтерович.

Подобные высказывания Саркози в основном направлены на французов с "правым" националистическим уклоном и неоднозначной позицией по отношению к России.

Во Франции веками формировался "своеобразный" подход к России. Раньше приверженцев социалистов, да и вообще Советской политики, было и есть очень много. Более того, "левые" течения достаточно распространены и влиятельны.

По всей вероятности, Саркози намеренно прибегает к подобным заявлениям, которые могут понравиться как "левым", так и "правым". Кроме этого, такие высказывания потенциально направлены на малообеспеченных французов.

"Саркози пытается вывести это все в финансово-экономическую плоскость. Мол, "мы тратим средства на поддержку Украины, а нужно было бы тратить на внутренние процессы и нуждающихся в французах", - отметил политолог.

Все-таки приверженность таким политикам как Саркози невысока. Подавляющее большинство граждан Франции голосуют за других политиков и имеют позицию по поводу российско-украинской войны.

Вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от своих территорий

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сделал громкое заявление, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий. Впоследствии сам Йенсен назвал свое заявление "ошибкой", а Столтенберг подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и как будут созданы условия для участия в переговорах и заверил во всевозможной поддержке Киева.

Заявление сказано в контексте, что существуют различные сценарии. На Западе такая позиция абсолютно нормальна для всех стран, политиков и правительств. Там всех учат находить разные варианты развития событий, а уже потом выбирать оптимальный, учитывая ресурсы, время, последствия и позицию заинтересованных лиц.

Мы должны быть спокойны, потому что у всех наших союзников и партнеров присутствует единственный оптимальный вариант – полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины,

– объяснил Рейтерович.

И также добавил, что, вероятно, подобных заявлений станет больше, поэтому мы должны сразу аргументировано доказывать, что все сценарии невыгодны для наших союзников и для Украины в целом.

Реакция Офиса Президента на заявление Саркози