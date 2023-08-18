Политолог Игорь Рейтерович отреагировал 24 Каналу на возмутительные слова Саркози. Он добавил, что тот буквально спекулирует и выбрал тему, непосредственно не касающуюся внутриполитических проблем Франции.
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Роль псевдооппозиционера
Саркози находится на глубине французской политики, поэтому прилагает усилия, чтобы как-то о себе напомнить. Да, экспрезидент Франции привлекает внимание и пытается играть роль псевдооппозиционера. Якобы "называет вещи своими именами" и занимается проблемами обычных французов.
В частности, Саркози прибегает к подобным высказываниям, что "Франция выделяет много средств Украине, а в этом нет смысла". По словам Рейтеровича, экспрезидент вроде бы прямо намекает, что "надо заканчивать эту войну и переходить к нормальному бизнесу с Россией".
"Я бы не удивился, если потом выяснится, что он как-то сохранил контакты с российским истеблишментом. Не то, что они прямо попросили его делать такие заявления, но намеки или результаты каких-то разговоров в какой-то степени могли на него повлиять", – добавил политолог. .
Чем закончится эпопея Саркози
Саркози относится к категории политиков, крайне скептически относящихся к Украине и чрезвычайно комплементарно России.
В московских СМИ его заявления возможно и привлекут внимание. Во Франции люди больше ожидают, чем закончится эпопея Саркози.
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Напомним, что Парижский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный первой инстанцией 1 марта 2021 г. бывшему президенту Республики. Саркози был признан виновным за коррупцию и злоупотребление влиянием по делу о прослушивании телефонных разговоров.
Политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно. В течение года экспрезидент должен носить электронный браслет.
Спекуляция на русско-украинской войне
Собственно, о внутриполитических проблемах Франции Саркози говорить не будет, поскольку реакция будет неоднозначной. Экспрезидент избрал тему, которая в фокусе внимания и напрямую не касается внутренней политики.
Тема Украины здесь идеальный вариант, и он на ней просто спекулирует,
– подчеркнул Рейтерович.
Подобные высказывания Саркози в основном направлены на французов с "правым" националистическим уклоном и неоднозначной позицией по отношению к России.
Во Франции веками формировался "своеобразный" подход к России. Раньше приверженцев социалистов, да и вообще Советской политики, было и есть очень много. Более того, "левые" течения достаточно распространены и влиятельны.
По всей вероятности, Саркози намеренно прибегает к подобным заявлениям, которые могут понравиться как "левым", так и "правым". Кроме этого, такие высказывания потенциально направлены на малообеспеченных французов.
"Саркози пытается вывести это все в финансово-экономическую плоскость. Мол, "мы тратим средства на поддержку Украины, а нужно было бы тратить на внутренние процессы и нуждающихся в французах", - отметил политолог.
Все-таки приверженность таким политикам как Саркози невысока. Подавляющее большинство граждан Франции голосуют за других политиков и имеют позицию по поводу российско-украинской войны.
Вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от своих территорий
Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сделал громкое заявление, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий. Впоследствии сам Йенсен назвал свое заявление "ошибкой", а Столтенберг подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и как будут созданы условия для участия в переговорах и заверил во всевозможной поддержке Киева.
Заявление сказано в контексте, что существуют различные сценарии. На Западе такая позиция абсолютно нормальна для всех стран, политиков и правительств. Там всех учат находить разные варианты развития событий, а уже потом выбирать оптимальный, учитывая ресурсы, время, последствия и позицию заинтересованных лиц.
Мы должны быть спокойны, потому что у всех наших союзников и партнеров присутствует единственный оптимальный вариант – полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины,
– объяснил Рейтерович.
И также добавил, что, вероятно, подобных заявлений станет больше, поэтому мы должны сразу аргументировано доказывать, что все сценарии невыгодны для наших союзников и для Украины в целом.
Реакция Офиса Президента на заявление Саркози
- У Зеленского резко прокомментировали очередное предложение "кровавого" мира. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, предложение Саркози – это фактический призыв оправдать российскую агрессию, "легализовать" ее.
- Он подчеркнул, что именно поощрение лидерами западных стран планов Путина по захвату чужих территорий в 2008 и 2014 году привело к полномасштабной войне в центре Европы.
- Он обвинил Саркози в том, что тот "сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны".
- Подоляк отметил, что единственный способ прекращения войны – это возвращение на оккупированные территории международного права и проигрыш России.