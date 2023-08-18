Політолог Ігор Рейтерович відреагував 24 Каналу на обурливі слова Саркозі. Він додав, що той буквально спекулює й обрав тему, яка безпосередньо не стосується внутрішньополітичних проблем Франції.

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Роль псевдоопозиціонера

Саркозі перебуває на глибині французької політики, тому докладає зусиль, аби якось про себе нагадати. Так, експрезидент Франції привертає увагу й намагається грати роль псевдоопозиціонера. Буцім "називає речі своїми іменами" й опікується проблемами звичайних французів.

Зокрема, Саркозі вдається до подібних висловлювань, що "Франція виділяє багато коштів Україні, а в цьому немає сенсу". За словами Рейтеровича, експрезидент наче прямо натякає, що "треба закінчувати цю війну й переходити до нормального бізнесу з Росією".

"Я б не здивувався, якщо потім з'ясується, що він якось зберіг контакти з російським істеблішментом. Не те, що вони прямо попросили його робити такі заяви, але натяки чи результати якихось розмов певною мірою могли на нього вплинути", – додав політолог.

Зверніть увагу! Експрезидент Франції пропонує "не провокувати Путіна" і провести референдум на окупованих територіях України. Україна, на його переконання, повинна залишатися "нейтральною", щоб не підживлювати "антизахідну параною" російського диктатора Володимира Путіна.

Чим закінчиться епопея Саркозі

Саркозі належить до категорії політиків, які вкрай скептично ставилися до України та надзвичайно комплементарно до Росії.

У московських ЗМІ його заяви можливо і привернуть увагу. Натомість у Франції люди більше очікують, чим закінчиться епопея Саркозі.

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Нагадаємо, що Паризький апеляційний суд підтвердив вирок, винесений першою інстанцією 1 березня 2021 року колишньому президенту Республіки. Саркозі був визнаний винним за корупцію і зловживання впливом у справі про прослуховування телефонних розмов.

Політику призначили один рік реального тюремного ув'язнення і два роки позбавлення волі умовно. Протягом одного року експрезидент має носити електронний браслет.

Спекуляція на російсько-українській війні

Власне, про внутрішньополітичні проблеми Франції Саркозі говорити не буде, оскільки реакція буде неоднозначною. Експрезидент обрав тему, яка у фокусі уваги й безпосередньо не стосується внутрішньої політики.

Тема України тут ідеальний варіант, і він на ній просто спекулює,

– підкреслив Рейтерович.

Подібні висловлювання Саркозі здебільшого скеровані на французів із "правим" націоналістичним ухилом й неоднозначною позицією щодо Росії.

У Франції століттями формувався "своєрідний" підхід до Росії. Раніше прихильників соціалістів, та й взагалі Радянської політики, було і є дуже багато. Ба більше, "ліві" течії досить поширені та впливові.

Цілком ймовірно, що Саркозі навмисно вдається до подібних заяв, які можуть сподобатися як "лівим", так і "правим". Крім цього, такі висловлювання, потенційно, спрямовані на малозабезпечених французів.

"Саркозі намагається вивести це все у фінансово-економічну площину. Мовляв, "ми витрачаємо кошти на підтримку України, а треба було б витрачати на внутрішні процеси й французів, які цього потребують", – зауважив політолог.

Все-таки прихильність до таких політиків як Саркозі невисока. Переважна більшість громадян Франції голосують за інших політиків і мають позицію щодо російсько-української війни.

Вступ України в НАТО в обмін на "відмову" від своїх територій

Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен зробив гучну заяву, що Україна нібито може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від своїх територій. Згодом сам Єнсен назвав свою заяву "помилкою", а Столтенберг наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли та як буде створено умови для участі в переговорах і запевнив у всеможливій підтримці Києва.

Заява сказана в контексті, що існують різноманітні сценарії. На Заході така позиція абсолютно нормальна для усіх країн, політиків та урядів. Там усіх навчають знаходити різні варіанти розвитку подій, а вже потім обирати оптимальний, з огляду на ресурси, час, наслідки та позицію зацікавлених осіб.

Ми маємо бути спокійними, бо у всіх наших союзників та партнерів присутній єдиний оптимальний варіант – повне відновлення територіальної цілісності й державного суверенітету України,

– пояснив Рейтерович.

І також додав, що, ймовірно, подібних заяв побільшає, тому ми маємо одразу аргументовано доводити, що усі сценарії невигідні для наших союзників та для України в цілому.

Реакція Офісу Президента на заяву Саркозі