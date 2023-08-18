Політолог Ігор Рейтерович відреагував 24 Каналу на обурливі слова Саркозі. Він додав, що той буквально спекулює й обрав тему, яка безпосередньо не стосується внутрішньополітичних проблем Франції.
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Роль псевдоопозиціонера
Саркозі перебуває на глибині французької політики, тому докладає зусиль, аби якось про себе нагадати. Так, експрезидент Франції привертає увагу й намагається грати роль псевдоопозиціонера. Буцім "називає речі своїми іменами" й опікується проблемами звичайних французів.
Зокрема, Саркозі вдається до подібних висловлювань, що "Франція виділяє багато коштів Україні, а в цьому немає сенсу". За словами Рейтеровича, експрезидент наче прямо натякає, що "треба закінчувати цю війну й переходити до нормального бізнесу з Росією".
"Я б не здивувався, якщо потім з'ясується, що він якось зберіг контакти з російським істеблішментом. Не те, що вони прямо попросили його робити такі заяви, але натяки чи результати якихось розмов певною мірою могли на нього вплинути", – додав політолог.
Чим закінчиться епопея Саркозі
Саркозі належить до категорії політиків, які вкрай скептично ставилися до України та надзвичайно комплементарно до Росії.
У московських ЗМІ його заяви можливо і привернуть увагу. Натомість у Франції люди більше очікують, чим закінчиться епопея Саркозі.
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Нагадаємо, що Паризький апеляційний суд підтвердив вирок, винесений першою інстанцією 1 березня 2021 року колишньому президенту Республіки. Саркозі був визнаний винним за корупцію і зловживання впливом у справі про прослуховування телефонних розмов.
Політику призначили один рік реального тюремного ув'язнення і два роки позбавлення волі умовно. Протягом одного року експрезидент має носити електронний браслет.
Спекуляція на російсько-українській війні
Власне, про внутрішньополітичні проблеми Франції Саркозі говорити не буде, оскільки реакція буде неоднозначною. Експрезидент обрав тему, яка у фокусі уваги й безпосередньо не стосується внутрішньої політики.
Тема України тут ідеальний варіант, і він на ній просто спекулює,
– підкреслив Рейтерович.
Подібні висловлювання Саркозі здебільшого скеровані на французів із "правим" націоналістичним ухилом й неоднозначною позицією щодо Росії.
У Франції століттями формувався "своєрідний" підхід до Росії. Раніше прихильників соціалістів, та й взагалі Радянської політики, було і є дуже багато. Ба більше, "ліві" течії досить поширені та впливові.
Цілком ймовірно, що Саркозі навмисно вдається до подібних заяв, які можуть сподобатися як "лівим", так і "правим". Крім цього, такі висловлювання, потенційно, спрямовані на малозабезпечених французів.
"Саркозі намагається вивести це все у фінансово-економічну площину. Мовляв, "ми витрачаємо кошти на підтримку України, а треба було б витрачати на внутрішні процеси й французів, які цього потребують", – зауважив політолог.
Все-таки прихильність до таких політиків як Саркозі невисока. Переважна більшість громадян Франції голосують за інших політиків і мають позицію щодо російсько-української війни.
Вступ України в НАТО в обмін на "відмову" від своїх територій
Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен зробив гучну заяву, що Україна нібито може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від своїх територій. Згодом сам Єнсен назвав свою заяву "помилкою", а Столтенберг наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли та як буде створено умови для участі в переговорах і запевнив у всеможливій підтримці Києва.
Заява сказана в контексті, що існують різноманітні сценарії. На Заході така позиція абсолютно нормальна для усіх країн, політиків та урядів. Там усіх навчають знаходити різні варіанти розвитку подій, а вже потім обирати оптимальний, з огляду на ресурси, час, наслідки та позицію зацікавлених осіб.
Ми маємо бути спокійними, бо у всіх наших союзників та партнерів присутній єдиний оптимальний варіант – повне відновлення територіальної цілісності й державного суверенітету України,
– пояснив Рейтерович.
І також додав, що, ймовірно, подібних заяв побільшає, тому ми маємо одразу аргументовано доводити, що усі сценарії невигідні для наших союзників та для України в цілому.
Реакція Офісу Президента на заяву Саркозі
- У Зеленського різко прокоментували чергову пропозицію"кривавого" миру. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, пропозиція Саркозі – це фактичний заклик виправдати російську агресію, "легалізувати" її.
- Він підкреслив, що саме заохочення лідерами західних країн планів Путіна щодо захоплення чужих територій у 2008 році та у 2014 році призвело до повномасштабної війни у центрі Європи.
- Він звинуватив Саркозі у тому, що той "свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни".
- Подоляк наголосив, що єдиний спосіб припинення війни – це повернення на окуповані території міжнародного права та програш Росії.